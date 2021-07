"Somos humanos" reivindican medallistas colombianos en BMX respecto al caso Biles

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Tras volver a ser medallistas olímpicos en BMX, los colombianos Mariana Pajón y Carlos Ramírez recordaron este viernes que los deportistas de élite son "humanos" y que todos pasan por dificultades a nivel mental, como las que ha llevado a la gimnasta estadounidense Simone Biles a retirarse de la competición por equipos.

"Todos los deportistas sentimos ansiedad. La presión que tienes cuando sabes que no estás bien, que no eres la misma, pero que todo el mundo espera de ti una medalla, es increíble", relató Pajón, tras bajar del podio con una plata colgada al cuello.

"Lo mismo que le pasó a Biles, nos pasa a todos", añadió la campeona olímpica de esta disciplina en Londres-2012 y Rio-2016, que reveló además que desde que llegó a Tokio sufre "una gastroenteritis tenaz".

¿Cómo superarlo? "Tratas de alejarte un poco y estar con los que realmente quieren lo mejor para ti y que tienen esa buena energía, porque son los que realmente creen en ti", explicó.

"Hay momentos que no son fáciles, pero forma parte de este proceso y todo se olvida cuando te cuelgas la medalla", concluyó la deportista de 29 años.

Su compatriota Ramírez, que repitió el bronce logrado en Rio-2016, coincidió: "No somos máquinas que nos echan gasolina y rendimos. Somos seres humanos como todos, somos personas con sentimientos y créanme que los sentimientos son duros. Pasamos por lesiones, por golpes, por momentos en los que queremos tirarlo todo".

La pandemia y el consiguiente aplazamiento de los Juegos durante un año no hizo más que aumentar las dificultades.

Ramírez admitió haber llorado tras el aplazamiento "y me dio un bajonazo que no me esperaba".

"Tenía muchos demonios en la cabeza", señaló Ramírez, utilizando la misma expresión de Biles, la estrella de la gimnasia estadounidense.

"Había momentos que no sabía qué iba a pasar, si sí o si no iba a poder estar acá", añadió.

- Buscar ayuda entre allegados -

"Uno lucha contra sus propios demonios, pero tienes seres queridos muy cercanos que están en las buenas y en las malas, personas que en cualquier momento te van a apoyar y te van a dar la mano para ayudarte a levantar", indicó el 'rider'.

"Fueron unos Juegos Olímpicos de mucho reto. Hubo más momentos tensos que de felicidad. Lo sacas porque lo quieres, porque tienes esa llamita encendida, pero fueron momentos complejos", coincidió Pajón.

"Pero nos sentamos los corredores con nuestro entrenador y el mecánico para decirnos: 'Nos vamos a hablar, nos vamos a escuchar, vamos a estar en una burbuja y vamos a sacar esto adelante'", señaló la ciclista.

La reina del BMX también criticó a "la gente que opina muy fácil desde fuera y desde una pantalla se meten en toda tu preparación y hasta en tu vida privada", refiriéndose a la inclusión en el equipo colombiano de Vincent Pelluard, su marido, de origen francés, que provocó críticas desde algunos sectores en su país.

