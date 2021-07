José Bautista, "un plus" para República Dominicana en el béisbol olímpico

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Contar con José Bautista en el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 es un lujo para el mánager Héctor Borg y sus compañeros en la selección de República Dominicana.

Ángel Sánchez fue dominante en el montículo y Melky Cabrera dio el batazo que impulsó la única carrera del juego, pero Bautista también fue clave, como ellos, en la victoria 1x0 obtenida por Dominicana ante México el viernes. Un tiro suyo desde el leftfield sacó out en home al corredor Isaac Rodríguez, apagando una de las más encendidas ofensivas del 'Tri' en el compromiso en Yokohama.

"Estamos muy contentos con esa jugada. Realmente marcó la diferencia. Él hizo un increíble tiro", comentó Borg en rueda de prensa.

Dominicana tiene en Bautista a un pelotero con la experiencia de haber jugado 15 temporadas en las Grandes Ligas, en las que disparó 344 cuadrangulares y remolcó 975 carreras. Ganó en tres ocasiones el Bate de Plata como outfielder y seis veces estuvo en el Juego de Estrellas.

En su pico, con los Azulejos de Toronto, lideró las Mayores en jonrones con 54 en 2010 y 43 en 2011.

- "Liderazgo" -

Su historial en las Grandes Ligas hace que Bautista, de 40 años, sienta una responsabilidad especial en el dogout.

"Yo siento una responsabilidad por mi trayectoria, por lo larga que fue mi carrera, y tengo que ayudar a los jugadores jóvenes como Julio (Rodríguez) y otros que tenemos, que tienen mucho talento, y hacer lo que pueda para ayudarles en su futuro", comentó a la AFP.

Rodríguez, 20 años menor que Bautista, es uno de los peloteros jóvenes mejor conceptuados en el torneo olímpico, Top-5 entre los prospectos en 2021 según el ranking de la web de la Major League Baseball (MLB).

"Antes que pelotero es tremenda persona (...) y hay que quitarse el sombrero delante de él sabiendo la situación que él tiene con su organización en Estados Unidos (los Marineros de Seattle) a ponerse a disposición de nosotros y jugar con el equipo. Cuando el tiempo le toque, es una carta que no va a fallar en Grandes Ligas", expresa Bautista sobre su prometedor compañero en la selección olímpica dominicana.

"Bautista es un gran bateador, un gran defensor y tiene una gran capacidad de liderazgo. Es definitivamente un plus para nosotros y estamos muy contentos de tenerlo en nuestro equipo", resumió Borg.

Dominicana debutó en el béisbol de Tokio-2020 con una derrota 4x3 ante el anfitrión Japón en un juego que los locales ganaron con un racimo de tres carreras en el noveno episodio. Reaccionó después con su triunfo frente a México.

- Opción de medalla -

"Si me preguntas a mí o a cualquiera de los integrantes del equipo, nosotros no hubiésemos hecho este viaje a Japón si no sintiéramos que tenemos posibilidades de ganar medalla", contestó en zona mixta Bautista luego del estreno sobre las posibilidades de República Dominicana, el país que exporta mayor número de peloteros a la Gran Carpa.

Solo seis deportistas dominicanos han ganado preseas en los Juegos Olímpicos: los atletas Félix Sánchez (oro en 2004 y 2012 en los 400 metros con vallas) y Luguelín Santos (plata en los 400 metros en 2012), los boxeadores Pedro Julio Nolasco (bronce en 1984) y Félix Díaz (oro en 2008) y los taekwondistas Gabriel Mercedes (plata en 2008) y Luisito Pié (bronce en 2016).

A Bautista le gusta la experiencia de ser olímpico en Japón, un país donde, dice, se siente el béisbol como en el caribe, aunque lamenta que el covid-19 traiga estadios vacíos. "Estoy encantado de estar aquí", expresa.

El béisbol está de regreso en Tokio-2020 después de haber sido excluido en Londres-2012 y Río de Janeiro-2016. Nuevamente quedará fuera en París-2024, pero se espera que retorne en Los Angeles-2028.

