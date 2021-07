Justicia de Ecuador restituye en su cargo a alcalde de Quito cesado

Anuncios Lee mas

Quito (AFP)

La justicia de Ecuador decidió este viernes dejar sin efecto el proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, un fallo rechazado por quien lo había sucedido en el cargo, lo que podría llevar el caso a la Corte Constitucional.

Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió en última instancia que Yunda "tiene que ser restituido en el cargo porque se deja sin efecto la remoción" efectuada por el concejo metropolitano el pasado 3 de junio, dijo a la prensa David Meza, abogado del alcalde.

Agregó que al tratarse de una sentencia sobre una acción de protección, esta es de "obligatorio e inmediato cumplimiento".

Pero el vicealcalde Santiago Guarderas, que había asumido las riendas de la alcaldía tras la remoción de Yunda, tildó el fallo de "espurio" y anunció nuevas acciones legales.

Yunda, quien acudió esta misma tarde a ocupar el despacho municipal, había sido cesado en junio con el voto de 14 de los 21 concejales, incluido el de Guarderas, electo en el cargo por el mismo partido de su ahora rival. También habían votado en su contra tres concejales de un movimiento político aliado.

Pese a que fue removido, Yunda se mantuvo en el cargo hasta mediados de julio gracias a medidas cautelares, que luego fueron revocadas.

La destitución de Yunda había sido confirmada a inicios de mes por el Tribunal Contencioso Electoral, "que es de ultima instancia", dijo Guarderas.

Y hay "otro fallo espurio que deja sin efecto un proceso de remoción", denunció. Consultado, dijo que el caso lo debe dirimir la Corte Constitucional.

El abogado de Yunda afirma que la Corte Provincial es la que tiene la última palabra.

Pero reconoció que la contraparte puede interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, aunque ello no podría suspender la sentencia del viernes.

El proceso de remoción contra Yunda se dio luego de que una organización civil lo acusara de incumplimiento de funciones y disposiciones legales como la asignación de cuotas de participación ciudadana y la rendición de cuentas.

"He acudido a la justicia porque sentí que violentaban mis derechos, porque la proporcionalidad de destituir a una autoridad electa legítimamente en las urnas porque no ha puesto ni sé qué en la orden del día, no ha puesto una coma (...) no es democracia", expresó Yunda en una rueda de prensa.

"Les invito a proponer ordenanzas a los 21 concejales para la reactivación económica, eso es lo que necesitamos", señaló el alcalde, elegido en 2019 por cuatro años.

Yunda enfrenta además un juicio por presunta corrupción en la compra de 100.000 pruebas para detectar el covid-19, que habría dejado un perjuicio de 4,2 millones de dólares al municipio quiteño, según la Fiscalía.

