Rebeca Andrade salta hasta lo más alto con el oro en Tokio-2020

Tokio (AFP)

Rebeca Andrade sigue haciendo historia en la gimnasia brasileña en Tokio-2020, donde este domingo se colgó el oro en salto por delante de la estadounidense Mykayla Skinner, que fue plata, y la surcoreana Yeo Seojeong, que fue bronce.

Andrade obtuvo una puntuación de 15.083 para alzarse con su segunda medalla en estos Juegos de Tokio, donde ya había ganado la plata en el concurso general individual.

Andrade toma el relevo de la estrella estadounidense Simon Byles, oro en Rio-2016, que se retiró de esta final tras afirmar el viernes que tiene dificultades "literalmente en cada aparato" debido a sus problemas de ansiedad.

Byles volvió a ver la competición desde la grada tratando de animar a sus compañeras, que también parecen estar acusando su falta pese a la plata de Skinner, que había entrado e la final tras la salida de la misma de su compañera de equipo.

La otra estadounidense en liza, Jade Carey, también pareció acusar la presión y estar a punto de abandonar tras un mal primer salto.

"Lo sentí mucho por Jade. Es muy malo cuando eso te ocurre, especialmente en competición porque te desestabiliza un poco", afirmó Andrade a la televisión brasileña Sportv.

"Tenemos que entender que, lamentablemente, es normal y hay que seguir firme. Estoy muy contenta porque fue valiente, volvió a saltar y cumplió", añadió.

La mexicana Alexa Moreno, que había sido tercera en los Mundiales de 2018 en salto, se quedó cuarta al pie del podio con una puntuación de 14.716, aunque por delante de las rusas Angelina Melnikova (14.683) y Lilia Akhaimova (14.666).

Andrade, que llegó a Tokio tras superar tres cirugías en la rodilla, sigue haciendo historia en el centro de gimnasia Ariake de Tokio, donde esta semana se había convertido en la primera mujer en lograr un podio para la gimnasia femenina brasileña.

- Emocionada -

"Estoy muy feliz. Trabajé mucho durante todo este tiempo, no sé qué decir", afirmó este domingo una emocionada Andrade.

Ahora es la primera en lograr un oro tras una final en la que se aseguró una medalla ya con su primer salto, pese a una penalización que la dejó con una puntuación de 15.166.

En su segundo salto se puso primera con una puntuación media de 15.083 que ya fue inalcanzable para sus rivales.

"No fueron mis mejores saltos, me di cuenta en ese momento, hasta el punto que salí diciendo 'no fue muy bueno'", dijo la gimnasta brasileña.

"Pero esto es gimnasia, es deporte, puede pasar, aunque logré la calificación suficiente para conseguir el primer puesto... Estoy muy feliz", aseguró Andrade.

Andrade, que en los Juegos de Rio-2016 sólo había podido hacer un undécimo puesto, sigue sorprendiendo en Tokio, donde este domingo dio su país su décima medalla en lo que va de Juegos Olímpicos.

"Hoy estuve muy feliz, en las clasificaciones también estaba muy contenta, en el concurso individual también estaba muy feliz", insistió la campeona olímpica.

"Ese es el sentimiento que quiero llevar mañana independientemente del resultado", afirmó la brasileña que el domingo competirá en la final de suelo, donde podría colgarse una nueva presea.

La brasileña se metió en la final de suelo con la cuarta mejor puntuación en este aparato, que la hacen candidata a una nueva presea.

