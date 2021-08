Zapata conquista una plata para España con sabor a oro en Tokio-2020

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

El español de origen dominicano Rayderley Zapata ganó la medalla de plata este domingo en una reñida final de suelo de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, que ganó Artem Dolgopyat, el primer israelí en lograr un oro en gimnasia artística.

Ray Zapata se quedó en el segundo puesto con una puntuación de 14.933, la misma que el vencedor israelí, que se impuso por tener mayor dificultad en su ejercicio, mientras el chino Xiao Ruoteng se colgó el bronce con 14.766 puntos.

El gimnasta español presentó un ejercicio con una dificultad de 6.500, frente al israelí, que compitió con un ejercicio de dificultad 6.600 para llevarse la final en el centro de gimnasia Ariake de Tokio.

"Lo ha visto todo el mundo, soy el mejor, da igual el color de la medalla, vine a por el oro, he conseguido la plata, estoy feliz y contento", dijo el deportista española en zona mixta tras la prueba.

Ray Zapata optó finalmente por no recurrir al ejercicio con el que sorprendió en junio pasado en la prueba de la Copa del Mundo de Doha con un doble mortal adelante en plancha con pirueta y media. En aquella ocasión, el español también quedó segundo por detrás del israelí.

El gimnasta español prefirió quedarse en un ejercicio más conservador que le permitió asegurar la medalla de plata y quitarse la espina de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, donde no pasó de las clasificaciones.

Zapata afirmó, no obstante, desconocer la regla por la que el desempate se decidía por el grado de dificultad del ejercicio.

"No tenía ni idea de que existía esa norma en gimnasia", aseguró el español, afirmando que "me dijeron una normativa que no había visto en mi vida y la voy a buscar".

- 'Sabe super bien' -

Pese a todo, el gimnasta se mostró muy emocionado dedicando la presea a su hija Olympia y teniendo muy claro como lo va a celebrar.

"Esta plata sabe super bien, sabe al pulpo a la gallega que me voy a comer con mi mujer, con mi suegra y con mi familia", dijo Zapata, que no se olvidó de recordar lo difícil que ha sido llegar a su presea.

"Ha sido muy duro, todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí", afirmó el gimnasta, que en este ciclo olímpico tuvo que pasar hasta dos veces por el quirófano.

Zapata se convirtió este domingo en el primer español en lograr una medalla olímpica en gimnasia para España desde que Gervasio Deferr cosechara dos oros en Sídney-2000 y Atenas-2004 en salto y una plata en suelo en Pekín-2008.

Deferr fue precisamente el descubridor del flamante medalla de plata y quien empezó a moldearlo en Barcelona, antes de que el hispano-dominicano se trasladará a Madrid desde 2013.

El gimnasta también cosecha la sexta medalla para España en lo que va de Juegos Olímpicos en Tokio.

Nada más conocerse la noticia, los reyes de España, Felipe y Letizia, enviaron un mensaje de felicitación a Zapata.

"Te hemos visto entrenar y confiamos en ti. Tu impresionante exhibición sobre el suelo demuestra que el trabajo duro es capaz de superar incluso las peores lesiones. Ray, enhorabuena por esta medalla de plata y por una puntuación de oro", afirmó la Casa Real en sus redes sociales.

