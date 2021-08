"¡El baloncesto nos ha dado tanto!", dice Gasol tras ser elegido miembro del COI

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

"Es emotivo y difícil de digerir, ¡el baloncesto nos ha dado tanto!", señaló Pau Gasol este miércoles tras ser elegido como miembro de la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), un día después de que se retirara como internacional tras perder ante Estados Unidos.

Gasol fue el más votado y elegido junto con la ciclista polaca Maja Wloszczowska, la nadadora italiana Federica Pellegrini y el esgrimista japonés Yuki Ota.

En la votación habían 30 candidatos de 30 países diferentes procedentes de 19 deportes diferentes. Participaron 6.825 deportistas desde el 13 de julio al 3 de agosto.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Estos dos años que has sufrido en silencio para estar en los Juegos, tenían también el objetivo de que fueras miembro del COI. He estado toda la mañana recordando cómo empezamos en una reunión en mi despacho", le dijo exultante Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), en una videoconferencia.

"Es un momento muy especial. Han habido muchas reuniones y conversaciones para aprender de muchos miembros de la comisión de atletas y saber un poco el reto que me planteaba, que era ser miembro del movimiento olímpico", añadió Gasol, de 41 años y que acaba de cerrar su quinta participación olímpica.

"Estamos en un momento trascendental en el mundo y poder estar ahí es un honor y un orgullo. El deporte es vida, salud y riqueza, así que vamos a seguir promoviéndolo", añadió.

Gasol recordó a los periodistas que estuvo en la comisión de jugadores de la NBA: "He podido experimentar lo que se puede hacer por los deportistas y el beneficio que conlleva".

- 'Deporte como herramienta de desarrollo' -

"Quiero luchar por la igualdad, por un deporte limpio, que sea una herramienta de desarrollo, que dé alegrías y salud a los niños y a la sociedad en general", añadió sobre un mandato que le llevará hasta los Juegos de Los Ángeles-2028.

El pívot, ganador de las medallas de plata en Pekín-2008 y Londres-2012 y el bronce en Rio-2016, se despidió del básquet internacional tras dos décadas jugando con España el lunes en el Saitama Arena, al no poder con los jugadores NBA en cuartos.

Pau Gasol celebra un triple durante el partido del grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio que España perdió contra Eslovenia, el 1 de agosto de 2021 en Saitama (Japón) Aris Messinis AFP

"Todavía estoy digiriéndolo todo, echando la vista atrás por todo lo que hemos podido hacer. Y apreciándolo", señaló, sin querer precisar si seguirá jugando en el Barcelona: "Ya veremos si me retiro o no, lo decidiré más adelante".

"En ningún momento me he arrepentido de la decisión (de retirarse de la selección), estaba asimilada antes de los Juegos. Me hubiera gustado acabar mejor. No tuvimos la suerte necesaria en un campeonato para estar arriba", añadió.

"No se concibe mi carrera sin mi participación, compromiso y recorrido con la selección. Me ha hecho vivir momentos únicos e irrepetibles que me quedarán para siempre", continuó.

Junto a Pau Gasol, también anunció el martes su retirada de la selección su hermano Marc Gasol, tras 15 años jugando con España.

"La despedida en familia no ha sido algo planeado. Marc transmitió sus sentimientos ayer. Han sido años maravillosos", dijo.

"Hemos intentado que cada momento difícil, que cada varapalo, nos sirva para levantarnos. Ha sido la identidad del equipo. La victoria y la derrota van juntas. Hemos sabido estar juntos y aceptar las cosas con humildad", concluyó.

