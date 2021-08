Yulimar Rojas da "sangre nueva" a Sudamérica, dice vicepresidenta de World Athletics

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

La colombiana-chilena Ximena Restrepo, que hace casi dos años se convirtió en la primera mujer en ocupar una vicepresidencia en la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), estimó en una entrevista con la AFP que la venezolana Yulimar Rojas, oro olímpico el domingo en Tokio con récord mundial (15,67 metros), aporta "sangre nueva" para potenciar este deporte en Sudamérica.

Restrepo (52 años), que en su día fue la primera mujer medallista olímpica de Colombia al conseguir el bronce de 400 metros en Barcelona-1992, está asistiendo en Tokio a las competiciones de atletismo y destacó la "importancia increíble" de unos Juegos Olímpicos que no fueron finalmente cancelados pese a los temores en Japón por la pandemia del covid-19.

Pregunta: ¿Qué importancia tiene para el atletismo que estos Juegos Olímpicos no fueran finalmente cancelados?

Repuesta: "Una importancia increíble, enorme. Finalmente se le pudo responder a los atletas, se pudo responder a toda esa cantidad de horas que ellos han invertido en entrenamiento, y pudimos finalmente las organizaciones deportivas, y sobre todo el comité organizador, demostrar que con voluntad las cosas se pueden. Por eso estamos ahora gozando de estos Juegos maravillosos. Y los atletas tuvieron la oportunidad de competir y demostrar todo lo que han trabajado".

P: Participó en la ceremonia de entrega de la medalla de oro a Yulimar Rojas, ¿cómo vivió su récord del mundo aquí en Tokio?

R: "Emocionante, increíble. Yo considero que Yulimar Rojas es una mujer maravillosa, una mujer muy valiente, que no ha tenido una vida fácil y ese récord, con esa tremenda marca que consiguió destrozando el récord antiguo, me hizo poner muy contenta. Para toda la región de Sudamérica, donde el atletismo es un deporte en el que estamos supremamente atrasados en comparación al resto del mundo, esto es sangre nueva, un nuevo impulso. Espero que muchas más mujeres, y más niños y niñas, se entusiasmen con este nuevo récord y con el ejemplo que Yulimar está poniendo".

P: ¿Cuánto necesita el atletismo femenino contar con estrellas tan importantes?

R: "No es algo solo del atletismo femenino, ni solo del atletismo, sino todo el deporte necesita siempre estrellas, hombres y mujeres que inspiren y sean modelos para que los jóvenes los puedan seguir, que les sirvan de estímulo para que ojalá se dediquen al deporte y puedan tener carreras importantes, en las que representen a sus países y hagan vibrar a las personas. Yo no lo dejo como algo solamente femenino, es de todo el deporte en general. Las estrellas son fundamentales porque sin ellas el deporte morirá".

P: ¿Cuál ha sido su prioridad en estos dos años de trabajo como vicepresidenta de World Athletics?

R: "Principalmente han sido unos años de mucho aprendizaje. Me tocó una época distinta, con la pandemia. Ha sido todo muy diferente y distinto a lo que me había imagino en un comienzo, pero sí creo que lo más importante es ir conociendo adentro cómo funcionan las federaciones internacionales, cómo se mueven, cuáles son las materias más importantes. Principalmente me he dedicado mucho a trabajar en el ámbito de la mujer, a tratar de que más mujeres lleguen a la dirigencia deportiva. Esto lo he hecho a través de muchas videoconferencias, de muchas comunicaciones con diferentes federaciones, sobre todo de América Latina".

P: Viendo a los atletas en estos Juegos Olímpicos, ¿cuánta nostalgia le produce recordar su bronce de Barcelona-1992?

R: "Siendo sincera, ninguna. Fue una época muy linda. La medalla olímpica cambió mi vida, la partió en dos, pero yo soy una mujer que siempre mira hacia adelante y siempre estoy con nuevos desafíos. Miro hacia atrás, hacia esa Ximena que ganó esa medalla de bronce, y me cuesta volver a imaginar lo que era yo en esa época. Ahora soy una mujer completamente distinta, con nuevos objetivos, con nuevos desafíos, y realmente no siento nostalgia. Creo que fue una buena época, pero siguen viniendo cosas muy buenas y sigo trabajando por otros objetivos".

P: ¿Con qué recuerdo se quedará de Tokio-2020?

R: "Me quedaré con el recuerdo de haber pensado en algún momento que tal vez no valía la pena venir, a unos Juegos que iban a ser tan difíciles, donde íbamos a estar tan encerrados. Ahora cada día que voy al estadio, cada día que voy y veo los récords, las marcas que se están haciendo, las performances maravillosas que están teniendo los atletas, estoy feliz de haber venido. A pesar de todas las dificultades, que se hayan hecho estos Juegos Olímpicos fue un gran éxito, fue lo mejor que se pudo haber hecho y me quedo con esa sensación de Tokio-2020. En el atletismo, por lo menos, ha sido un éxito".

