"He tenido la medalla casi colgada del cuello", lamenta el español Marc Tur

Tokio (AFP)

El marchista español Marc Tur, cuarto en los 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 tras dejar escapar la medalla de bronce a falta de poco más de un centenar de metros de la meta, admitió su amargura por bajarse del podio en el último suspiro.

"Estoy poco a poco asimilando todo lo que ha ocurrido hoy. He tenido la medalla casi colgada del cuello. Me he quedado con la miel en los labios, pero aún así estoy contento con mi actuación. Me he encontrado estupendo, fenomenal. Ha sido mi día hoy, pero sí es cierto que en el último kilómetro me he encontrado con un muro que no he sabido sortear. Estaba totalmente al límite de mis fuerzas", comentó Tur tras la prueba.

"He estado intentando darlo todo hasta el último momento. Ni siquiera he sabido reaccionar cuando me ha pasado el canadiense (Evan Dunfee) en el último momento", apuntó.

Tur estuvo liderando en varios momentos el grupo perseguidor en la parte final de la carrera, por detrás del líder destacado, el polaco Dawid Tomala, que fue el ganador de la carrera.

El marchista ibicenco se fue el alemán Jonathan Hilbert (finalmente plata) en los últimos kilómetros, con lo que parecía tener medalla asegurada, pero en los dos últimos kilómetros se vino abajo físicamente y se quedó con el cuarto lugar.

Marc Tur quiso en cualquier caso hacer una lectura positiva de su diploma olímpico.

"Al llegar a meta estaba totalmente desorientado y bastante afectado por haber quedado cuarto. Hace un año ni sabía que iba a estar en los Juegos Olímpicos y una cuarta posición está más que bien, me quedo con eso. A seguir adelante y a por más", apuntó.

Tur, de 26 años y que ha completado estudios de Medicina, obtuvo con este cuarto puesto su mejor actuación en una gran carrera internacional. Fue 22º en el Europeo de Berlín-2018 y 19º en el Mundial de Doha-2019.

Entre los otros dos españoles que participaron en esta carrera, el veterano Jesús Ángel García Bragado (51 años) puso punto final a su carrera con un 35º puesto (4h10:03).

Sobre todo, 'Chuso' García Bragado fijó un nuevo récord de récord de participaciones olímpicas en el atletismo al disputar sus octavos Juegos.

El también español Luis Manuel Corchete abandonó.

