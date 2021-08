Argentinos miran a la distancia la revolución francesa de Messi

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

A 11.000 kilómetros de distancia y sin ninguna incidencia, los argentinos siguen minuto a minuto los movimientos del estelar futbolista Lionel Messi, entre Barcelona y Paris, reportados en detalle por la prensa del país natal del protagonista de la noticia que conmueve al fútbol mundial.

"Messi y el día del 10: ¡llegó y revolucionó París!", se entusiasmó el diario deportivo Olé al reflejar el "boom mundial" por el arribo este martes del ídolo histórico del Barcelona a la capital francesa donde se sumará al PSG, un traspaso impensable hace pocos días.

Periodistas franceses y argentinos residentes en París y en Barcelona son consultados por todos los canales del país sudamericano sobre las vivencias del lugar, mientras en las calles de Buenos Aires no falta quien opine del pase del año.

"Me parece que ya cumplió su ciclo en el Barcelona y bueno ahí está bien por una cuestión de nuevos horizontes, es un cambio. La verdad que se merece todo lo mejor porque es el mejor jugador del mundo", declaró a la AFP José Iturria, un trabajador de la salud de 60 años.

Darío Luque, empleado de 38 años, coincide en que el cambio de club "le va a dar otro aire (a Messi) y como está rodeado de más estrellas, aparte de muy buen jugador, creo que le va a venir bien a él y al equipo".

- Embajador -

Del otro lado del océano, el embajador argentino en Francia, Leonardo Constatino, aseguró que Messi "va a ser el gran embajador argentino en París".

"Es un orgullo. Una alegría inmensa para todos y una gran conmoción. Tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo en París", declaró al canal C5N y admitió que recibió "muchísimos llamados" de personas que lo quieren conocer.

Conmovida por el llanto de Messi ante los medios al despedirse del Barsa, la Asociación de Fútbol Argentino(AFA) le dedicó un emotivo video que circula en las redes bajo el título de "Arriba campeón".

"Arriba campeón, que esto acá no se termina, desmostrale al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. (...) lo más increible es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda (abandonarte), vayas donde vayas", dice la canción que acompaña imágenes de la vida deportiva del capitán albiceleste que viene de alzar la Copa América en Brasil.

Para Elvio Paolorosso, expreparador físico del Barcelona y de la selección argentina con Tata Martino, "el PSG es un equipo plagado de figuras y Leo repite que quiere seguir logrando cosas, me parece que es el equipo ideal".

"La ciudad, el idioma, será un problema para la familia, pero para él es uno de los mejores equipos del momento, además de tener un técnico argentino (Mauircio Pochettino) que le facilitará las cosas", destacó Paolorosso a la radio AM 550.

- Huella imborrable-

"Ver al Barcelona sin vos no volverá a ser lo mismo", escribió el lunes el exjugador Javier Mascherano, el 'Jefecito', quien compartió con Leo ocho años en el Barsa, del que se fue en 2018, además de la Selección argentina.

Mascherano sostuvo que "comienza una nueva etapa y no hay dudas que volverás a dejar tu huella imborrable donde quieras que vayas. Lo mejor siempre".

