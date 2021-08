Jakobsen 'el renacido' gana la 4ª etapa, Taaramae sigue de rojo

El estonio Rein Taaramae celebra en el podio tras mantener la malla roja de líder de la general al cabo de la cuarta etapa de la Vuelta a España, de 163,9 km entre El Burgo de Osma y Molina de Aragón el 17 de agosto de 2021 on the podium with the overall leader's red jersey after the 4th stage of the 2021 La Vuelta cycling tour of Spain, a 163,9km race from El Burgo de Osma to Molina de Aragon, on August 17, 2021.

ANDER GILLENEA AFP