Dominic Thiem renuncia a defender su título en el US Open

París (AFP)

El austríaco Dominic Thiem anunció este miércoles que no participaría en el US Open (30 agosto-12 septiembre), torneo del Grand Slam que ganó en su edición de 2020, debido a la lesión en la muñeca derecha que le molesta desde hace unos meses.

"Tengo que causar baja para el US Open y perderme el resto de la temporada 2021, mi muñeca me vuelve a doler", declaró el N.6 del mundo en un video publicado en su perfil de Instagram.

"Estoy muy decepcionado por no poder defender el título en Nueva York pero no me he recuperado de la lesión de muñeca que sufrí en junio en el torneo de Mallorca", amplió el tenista de 27 años.

El austríaco precisó que no tenía pensado operarse: "Vamos a seguir trabajando en el refuerzo y en la movilidad, quiero estar de vuelta al 100% de mis capacidades para el comienzo de la campaña 2022", explicó.

Después de su entorchado en Nueva York en septiembre de 2020, su primer título de Grand Slam, Thiem llegó a los cuartos de final en Roland Garros, programado excepcionalmente en septiembre y octubre, y posteriormente a la final del Masters de Londres para cerrar el 2020 en el tercer puesto del ranking mundial.

Pero en 2021 no pudo continuar por esa senda, con eliminaciones en octavos del Open de Australia y en primera ronda de Roland Garros, antes de perderse Wimbledon, los Juegos Olímpicos y ahora el US Open.

Su última aparición en el circuito data de junio en el torneo sobre pasto de Mallorca donde tuvo que abandonar por su muñeca.

A principios de julio reconoció que sería difícil defender su título en Nueva York: "No puedo garantizar ni prometer nada", respondió a la televisión Sky Sports Austria.

- Sin Federer, dudas con Nadal y Djokovic -

Thiem no será el único gran ausente en Flushing Meadows. El exnúmero 1 del mundo Roger Federer también anunció su baja y tendrá que operarse otra vez de una rodilla.

Los otros dos miembros del 'Big Three' que domina con puño de hierro el tenis mundial, Rafael Nadal y Novak Djokovic, no están en el Masters 1000 de Cincinnati, que sirve tradicionalmente como ensayo general antes del US Open.

El español está lesionado en el pie izquierdo, circunstancia que ya le obligó a renunciar al Masters 1000 de Toronto a principios de agosto, mientras que el serbio no ha reaparecido en el circuito desde los Juegos de Tokio, que terminó agotado mental y físicamente, después de sus derrotas en semifinales y en el partido por la medalla de bronce.

© 2021 AFP