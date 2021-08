Verstappen domina los libres en Bélgica pese a un accidente

Anuncios Lee mas

Spa-Francorchamps (Bélgica) (AFP)

Max Verstappen consiguió el mejor tiempo del día en los ensayos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, este viernes en Spa, pero terminó el día golpeando contra un muro, tras perder el control de la parte trasera de su monoplaza.

En el circuito más largo del calendario, en pleno corazón de las Ardenas belgas, Verstappen (Red Bull), segundo de la general del Mundial, y Lewis Hamilton (Mercedes), líder con apenas ocho puntos de ventaja, estuvieron en un margen de menos de una décima de segundo en la segunda tanda de los libres.

Una diferencia mínima que hace prever un pulso apasionante, como viene ocurriendo desde el inicio de la temporada, entre ambas estrellas. El sábado, la sesión de clasificación determinará el orden de la parrilla de la carrera del domingo.

A la espera de esas clasificaciones, a las que precederá también el sábado una tercera sesión de ensayos libres, Verstappen firmó el viernes un mejor tiempo de 1:44.472, por delante de los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas (1:44.513) y del inglés Lewis Hamilton (1:44.544). Pero a tres minutos para el final, el piloto neerlandés perdió el control y golpeó contra el muro de protección con la parte trasera de su coche, antes de salir del accidente sin problemas.

Cara y cruz por lo tanto para Verstappen, de nacionalidad neerlandesa pero nacido en Bélgica y que confía en triunfar en su país natal, antes de afrontar la próxima semana otro Gran Premio como local, en Países Bajos. Para Hamilton, por su parte, el reto el domingo será buscar una 100ª victoria en un Gran Premio de F1.

- Leclerc se sale de la pista -

El español Fernando Alonso, que acaba de renovar con Alpine para 2022, obtuvo el cuarto tiempo, por delante del francés Pierre Gasly (AlphaTauri). El otro francés, Esteban Ocon (Alpine), que ganó la anterior carrera en Hungría, obtuvo el séptimo mejor tiempo pese a un susto con un trompo.

Antes del accidente de Verstappen, la sesión se había visto interrumpida a 16 minutos del final tras la salida de pista del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que apenas pudo firmar el 18º mejor tiempo.

El otro Ferrari, el del español Carlos Sainz Jr, fue undécimo en la segunda sesión.

De cara a la segunda mitad de la temporada, Sainz Jr mantiene un ánimo positivo.

"Siempre he sido un piloto capaz de adaptarme. Cuando era adolescente, niño, cuando cambiaba de categoría, de coche, siempre valoré el hecho de tener que ser rápido enseguida. Me gustaban esos desafíos, está en mi ADN. Con experiencia, he ido mejorando", afirmó.

Después de Alonso el jueves, la jornada del viernes tuvo la noticia de la renovación del mexicano Sergio Pérez para 2022 con Red Bull. El piloto de 31 años, lejos de su compañero de equipo Verstappen, apenas obtuvo el décimo mejor tiempo.

Al contrario que Red Bull, Mercedes no ha anunciado todavía el nombre de su segundo piloto para acompañar a Hamilton el próximo año. La decisión debería estar entre el actual, Bottas, y el británico George Russell (Williams).

Último en la hoja de tiempos del viernes, el alemán Mick Schumacher llevaba un casco especial, en homenaje al 30º aniversario del primer Gran Premio de su padre, el mítico Michael Schumacher.

El circuito de Spa-Francorchamps, que cumple 100 años en 2021, acogió en agosto de 1991 el debut de 'Schumi', entonces al volante de un Jordan. Luego firmó con Benetton desde el siguiente Gran Premio. El legendario piloto alemán participó en total en 307 Grandes Premios, para 91 victorias y siete títulos mundiales, un récord ese último que comparte ahora con Hamilton.

