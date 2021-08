Veteranos de guerra salvadoreños protestan contra la ley del bitcóin

Anuncios Lee mas

San Salvador (AFP)

Un millar de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) protestaron este viernes contra la ley que desde el 7 de septiembre autoriza el uso del bitcóin como moneda de curso legal, porque consideran que no es segura.

Los manifestantes salieron a las calles con carteles que llevaban mensajes como "no al bitcóin, no al lavado de dinero corrupto" o "no queremos bitcóin" y se concentraron en una calle cercana a la estatal Universidad de El Salvador, en el norte de San Salvador.

Luego marcharon hasta las oficinas del ministerio de Hacienda, en la capital.

"Ese bitcóin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?", dijo a la AFP José Santos Melara, uno de los organizadores de la protesta.

El Congreso de El Salvador aprobó en junio una ley que convertirá, desde el 7 de septiembre, el bitcóin en moneda de curso legal en el país para dinamizar su economía, dolarizada desde hace 20 años.

Se trata de uno de los planes estrella del presidente Nayib Bukele, cuya gestión cuenta con alta aprobación ciudadana. El mandatario ha aclarado que, de acuerdo con la ley, todos los negocios deberán tener la tecnología para aceptar operaciones en bitcóin, independientemente de que después el establecimiento comercial reciba esa transacción en dólares en su cuenta final.

En la marcha también participaba Guillermo Rivas, de 53 años, vistiendo un gastado uniforme verde olivo con la insignia de la extinta Guardia Nacional. En una manga llevaba amarrado un listón blanco con la inscripción "no bitcóin".

"Esa tontera que nos va a meter el gobierno no cabe en este país de pobres, ese bitcóin yo no lo voy a usar, prefiero mejor que le incrementen a nuestras pensiones como veteranos en vez de inventar con ese bitcóin", dijo Rivas.

Desde septiembre se activarán plataformas para descargar la billetera electrónica "Chivo", creada por el gobierno para que los ciudadanos puedan hacer transacciones comerciales y recibir o hacer pagos con bitcóin. Vendrá con el equivalente a 30 dólares para consumo, como un estímulo del gobierno.

Además, se preparan 200 cajeros automáticos para operar con bitcóin.

Este viernes los veteranos de guerra también aprovecharon para exigir al gobierno un incremento del 100% a su actual pensión mensual de 100 dólares.

"Queremos advertirle al gobierno que si no incrementa la pensión a los veteranos, nos va a ver en las calles exigiendo nuestro derecho", sostuvo Melara.

