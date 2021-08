Yulimar Rojas y Fraser-Pryce deslumbran en Lausana

Anuncios Lee mas

Lausana (Suiza) (AFP)

La venezolana Yulimar Rojas, que se impuso en el triple salto y firmó durante la reunión de Lausana la segunda mayor distancia (15,52 metros) de la historia, y la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que ganó los 100 metros con el tercer mejor crono de todos los tiempos (10.60) fueron las protagonistas este jueves en Suiza.

Rojas, que en los Juegos Olímpicos de Tokio estableció un nuevo récord mundial (15,67 metros), confirmó su gran momento llegando a 15,52 metros, dos centímetros por encima del anterior récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (15,50), que estuvo vigente desde 1995 hasta la reciente final olímpica.

También alcanzó en la reunión 15,56 metros, en su primer intento, pero entonces con un viento demasiado favorable (+3,5 m/s).

Por el formato de la Liga de Diamante, el 15,52 metros legal no fue la distancia con la que ganó oficialmente Rojas, ya que las tres mejores de los primeros saltos acceden a un último duelo a un salto. Allí la venezolana fue la mejor del trío, pero alcanzado 15,11 metros.

La propia Yulimar Rojas se ha mostrado crítica en el pasado con este formato, diferente al que habitual en las otras competiciones, donde todos los saltos se tienen en cuenta para decidir las posiciones finales.

En cualquier caso, la pupila de Iván Pedroso volvió a deslumbrar, igual que la veterana velocista Fraser-Pryce, que se tomó la revancha sobre su compatriota Eliane Thompson-Herah, que le derrotó en los Juegos de Tokio.

Fraser-Pryce (34 años) ganó los 100 metros en Lausana con un tiempo de 10 segundos y 60 centésimas.

La campeona olímpica de 2008 y 2012 en la línea recta, y plata en Tokio-2020, consiguió su mejor crono personal en la distancia y el tercero de todos los tiempos, cinco días después de que Thompson-Herah firmara el segundo mejor de la historia en Eugene (Estados Unidos), con 10.54.

"He tenido muy buenas sensaciones. Estoy feliz por haber sido capaz de conseguir esto. He continuado trabajando bien, carrera a carrera. He creído en mí y esta noche me voy con un récord personal. Sabía que podía hacerlo, pese a que el viento esta noche era muy fresco", afirmó Fraser-Pryce.

Thompson-Herah, triple campeona olímpica en Tokio (100, 200 y 4x100 metros) fue segunda en la ciudad suiza con un tiempo de 10.64, el octavo mejor de la historia.

Las dos velocistas jamaicanas aspiran sin complejos al viejo récord del mundo de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988), que durante mucho tiempo se consideró inalcanzable.

Ambas tienen una nueva oportunidad el sábado en París, donde volverán a enfrentarse, en una nueva reunión de la Liga de Diamante.

- Paulino vence, Duplantis derrotado -

En los 400 metros femeninos, la victoria fue para la dominicana Marileidy Paulino, subcampeona olímpica y que se impuso en Lausana con un tiempo de 50 segundos y 40 centésimas.

Decepcionó sin embargo el campeón olímpico sueco del salto con garrocha, Armand Duplantis, que no pudo brillar (5,62 metros), en un concurso ganado por el estadounidense Christopher Nilsen (5,82 metros).

Nilsen superó en la reunión a su compatriota Sam Kendricks (5,82 metros), privado de Juegos por un positivo al covid-19, y al ruso Timur Morgunov (5,72 metros).

Duplantis apenas pudo superar la barra de 5,62 metros en el segundo intento y falló luego en tres ocasiones ante la de 5,82 metros, con un fuerte viento de cara.

En las otras pruebas, varias figuras vencieron, como el estadounidense Kenneth Bednarek en 200 metros (19.65), la rusa Mariya Lasitskene en el salto alto (1,98 metros) y el noruego Jakob Ingebrigtsen (7:33.06) en los 3.000 metros.

