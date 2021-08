Quartararo vence en Silverstone y da un golpe al Mundial de MotoGP

Anuncios Lee mas

Silverstone (Reino Unido) (AFP)

Sesenta y cinco puntos. Esa es la considerable renta del francés Fabio Quartararo (Yamaha) al frente del Mundial de MotoGP, luego de su 5ª victoria de la temporada, esta vez en el Gran Premio de Gran Bretaña, este domingo en la 12ª prueba del curso 2021.

Los españoles Alex Rins (Suzuki) y Aleix Espargaró (Aprilia) fueron segundo y tercero respectivamente. Este último ofreció a la marca italiana su primer podio desde su regreso a la categoría en 2015.

Quartararo, quien se puso al frente de la carrera en la quinta vuelta de 20 para acabar ganando en solitario, se benefició de las discretas actuaciones de sus rivales directos por el título; el español Joan Mir (Suzuki), 9º, el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), 11º, y el italiano Franco Bagnaia (Ducati), 14º.

En la clasificación de pilotos, Mir es ahora segundo a 65 puntos, Zarco 3º a 69, y Bagnaia 4º a 70, cuando aún restan 6 o 7 Grandes Premios por disputarse esta temporada, en función de la evolución de la pandemia de covid-19.

"La verdad es que no miro a la clasificación del Mundial, pero si se ve que mi ventaja pasó de 47 a 65 puntos, es mi victoria más importante, por supuesto", afirmó el piloto galo.

"Hasta ahora me decía que no quería pensar en el título antes de Misano (escenario de la 14ª prueba el 19 de septiembre). Ahora me digo que no quiero pensarlo en absoluto porque es así como me divierto, afrontando las carreras una a una".

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) compite en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP, el 29 de agosto de 2021 en Silverstone Adrian DENNIS AFP

- Márquez "apuesta" por Quartararo -

Y la competencia "apuesta" por el francés, como es el caso de Marc Márquez (Honda), quien con ocho títulos mundiales entre todas las categorías es una voz autorizada.

"No se puede decir que está terminado", previene el español. "Pero yo ya lo dije y sigo diciéndolo: apuesto por Fabio porque es el más rápido".

"Todo puede pasar en MotoGP, pero, si Fabio sigue así, si sigue tranquilo, puede lograrlo", opina otro español, Alex Rins (Suzuki), quien firmó su primer podio de la temporada.

"Fabio ha madurado mucho desde el año pasado", añadió, aludiendo a los problemas del francés para lidiar con su frustración en sus peores carreras.

El español Marc Márquez (Honda) abandonó tras un choque en la primera vuelta con su compatriota Jorge Martín (Ducati-Pramac) Adrian DENNIS AFP

El australiano Jack Miller (Ducati) y el español Pol Espargaró (Honda), que salió desde la pole position, completaron el Top 5.

El veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha-SRT) terminó en un decepcionante 18º puesto, mientras que era octavo en la parrilla de salida.

El español Marc Márquez (Honda) abandonó tras un choque en la primera vuelta con su compatriota Jorge Martín (Ducati-Pramac).

- Morbidelli pronto en Yamaha -

En Yamaha, el italiano Franco Morbidelli reemplazará muy pronto al español Maverick Viñales para correr junto a Quartararo, anunció este domingo el dirigente de Yamaha Lin Jarvis. Y otro italiano, Andrea Dovizioso, ocupará su vacante en la escudería satélite SRT.

Falta por conocerse la fecha. Hay "acuerdos verbales", pero "nada aún firmado". Dovizioso, de 35 años, fue subcampeón del mundo con Ducati en 2017, 2018 y 2019, y vive un año sabático en este 2021.

Morbidelli, de 26 años, que corre en la categoría reina desde 2018, aún se recupera de una operación de rodilla a finales de junio, y su fecha de regreso no está confirmada.

En Moto 3, el italiano Romano Fenati (Husqvarna) conquistó tras salir desde la pole su primer Gran Premio de la temporada.

Undécimo y por primera vez fuera del Top-10 esta temporada, el líder del Mundial, el español Pedro Acosta (KTM), cuenta con 46 puntos de ventaja sobre su compatriota Sergio García (GasGas), 16º este domingo.

Y en Moto2 se impuso el australiano Remy Gardner (Kalex), quien amplió a 44 puntos su ventaja en la cabeza del Mundial sobre su compañero, el español Raúl Fernández, que se cayó este domingo.

La próxima cita, el Gran Premio de Aragón (España), tendrá lugar el 12 de septiembre.

