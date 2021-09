Fuglsang, operado, se pierde el Giro de Lombardía

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El danés Jakob Fuglsang fue operado de una fractura en la clavícula izquierda tras su caída del domingo en la primera etapa del Tour del Benelux, anunció el martes su equipo Astana.

"No tendrá la oportunidad de recuperarse y volver en forma antes del Giro de Lombardía (9 octubre)", declaró el médico del equipo, Andrei Mijailov, sobre el ciclista danés, que también sufre una fractura en el omoplato izquierdo.

"Estar decepcionado es un eufemismo", dijo Fuglsang tras la operación del lunes en Herentals (Bélgica). "La temporada no ha sido buena, como todo el mundo sabe, pero después de los Juegos Olímpicos me he entrenado muy duro. Me sentía en forma para la última parte del año, con Lombardía como el objetivo principal".

Fuglsang, de 36 años, es el vigente campeón de la gran clásica italiana, que el año pasado se corrió a mediados de agosto. Esta temporada, su mejor actuación fue el tercer puesto logrado en la Vuelta a Suiza en junio.

© 2021 AFP