Roglic recupera el liderato de la Vuelta en los Lagos de Covadonga

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de las dos últimas ediciones, recuperó el liderato en la clasificación general de la Vuelta a España tras su victoria en solitario y bajo la lluvia, este miércoles en la 17ª etapa, con final de montaña en los Lagos de Covadonga (norte).

Roglic se escapó del pelotón de favoritos a 60 kilómetros del final, en compañía del colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), al que dejó atrás a siete kilómetros de la meta, en la parte más dura de la última subida.

"Cuando Bernal atacó no me lo pensé, simplemente salí tras él. Tras ello pensé que quizás nos habíamos escapado un poco lejos, porque quedaba la gran subida en el final. Y en esa última subida no decidí nada, simplemente intenté subir lo más rápido posible. En un momento dado, Egan no conseguía seguirme, así que me fui solo", resumió Roglic sobre cómo vivió la etapa.

"La diferencia no es nunca suficiente, pero ya veremos mañana si es suficiente", apuntó.

El esloveno recupera el jersey rojo de líder de la general, que había cedido al noruego Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) en la 10ª etapa, en Rincón de la Victoria (Andalucía), tras caerse durante un descenso, cuando intentaba un ataque.

Para Roglic es su tercera victoria de etapa en esta Vuelta de 2021, tras llevarse los triunfos en la 1ª y en la 11ª. En total es la 14ª victoria en una etapa en una de las tres grandes rondas (Francia, Italia y España).

El Jumbo-Visma consiguió además un doblete en la etapa, ya que el estadounidense Sepp Kuss fue segundo, a 1 minuto y 35 segundos de su jefe de filas.

- Mas y Miguel Ángel López, en el podio virtual -

En la general, Roglic cuenta ahora con 2 minutos y 22 segundos sobre el segundo, que es el español Enric Mas (Movistar), y más de tres minutos sobre el tercero, el colombiano Miguel Ángel López (Movistar).

Egan Bernal, séptimo de la etapa del miércoles finalmente, es sexto de la general, a 4 minutos y 29 segundos de Roglic.

El colombiano Egan Bernal saluda en el podio de la 17ª etapa de la Vuelta a España, el 1º de septiembre de 2021 en los Lagos de Covadonga

Esta etapa constituye un auténtico golpe sobre la mesa y deja a Roglic rumbo a un tercer título seguido en la Vuelta, cuya última etapa se disputa el domingo, con una contrarreloj por las calles de Santiago de Compostela.

Roglic lideró la general tras la primera y la segunda etapa antes de ser adelantado en la misma por Rein Taarame (Intermarché-Wanty-Gobert) y Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Recuperó luego el jersey rojo, que llevó entre la 6ª y la 9ª etapa, antes de que pasara a Eiking.

Ganar la Vuelta permitiría a Roglic pasar la página de su decepcionante Tour de Francia, donde abandonó en la novena etapa tras una caída.

Si conquista la Vuelta el domingo, Roglic será el primer corredor en llevarse el título en esta competición en tres ediciones consecutivas desde que lo lograra el español Roberto Heras en 2003, 2004 y 2005.

Tras la etapa reina de este miércoles, la Vuelta vivirá el jueves la 18ª etapa, en la que se subirá por primera vez en la historia de esta ronda el temible Gamoniteiru, un puerto largo, de 15 km con una pendiente media entre el 10 y 12%, y que culmina a más de 1.700 metros de altitud.

