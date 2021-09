"Es muy duro terminar un gran torneo así", dice Alcaraz tras su lesión

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Tras su abandono en los cuartos de final del martes en el Abierto de Estados Unidos, el joven tenista español Carlos Alcaraz lamentó que su extraordinaria participación en el torneo tuviera que concluir por un problema físico en un aductor.

A sus 18 años, Alcaraz se ha convertido en una nueva figura del tenis español al convertirse en el tenista masculino más joven en disputar unos cuartos de final del Abierto en la era Open (1968).

"Es muy duro terminar un gran torneo así", reconoció Alcaraz tras retirarse del choque ante el canadiense Félix Auger-Aliassime cuando iba 6-3 y 3-1 por debajo en el marcador.

"El aductor derecho es mi principal problema", detalló. "No tenía opción de seguir jugando. Lo primero que tengo que hacer es cuidar mi cuerpo para seguir sano. Fue un partido largo y no me sentía bien para seguir jugando, así que tuve que retirarme".

Al pupilo del exjugador Juan Carlos Ferrero se le observó durante el juego sin la chispa física con la que había logrado la hazaña de batir al griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado, y en el segundo set pidió la atención médica antes de abandonar.

Alcaraz, cuya fulgurante irrupción en Nueva York le brindó la etiqueta de "Nuevo Nadal", llegaba al choque con más de tres horas de juego en las piernas que su rival.

Si ante Tsitsipas requirió de cuatro horas de batalla, el posterior cruce de octavos ante el alemán Peter Gojowczyk solo se resolvió tras otras tres horas y media.

"Jugar dos partidos seguidos a cinco sets, a un gran nivel, a una gran intensidad, hasta cuatro horas, es realmente duro para mí", admitió.

"No estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos seguidos. Creo que es muy difícil recuperarse para los siguientes partidos", afirmó Alcaraz, que dijo que comenzó a notar molestias en el aductor antes del juego.

El tenista de Murcia (este) había dejado claro antes del partido que su ambición no estaba colmada con ser uno de los ocho mejores del torneo, pero, ante los periodistas, aseguró que se marchará de Nueva York únicamente con "sentimientos positivos".

"Han habido grandes emociones en el torneo, pero no me decepciona tener que retirarme en cuartos de final", recalcó. "Ha sido un gran torneo para mí".

