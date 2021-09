Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

A sus 58 años, el ex campeón mundial de los pesos pesados Evander Holyfield cayó el sábado por nocaut técnico en el primer asalto de su combate ante la estrella de artes marciales mixtas Vitor Belfort.

Con el ex presidente estadounidense Donald Trump ejerciendo de comentarista en el casino Seminole Hard Rock de Hollywood (Florida), Belfort desencadenó una ráfaga inicial de golpes que terminó con Holyfield resbalando entre las cuerdas.

El legendario púgil estadounidense se rehízo, pero después fue enviado a la lona por otra combinación de Belfort.

Holyfield superó la cuenta pero después de recibir otra ráfaga sin alcanzar a conectar ninguno, el árbitro detuvo la pelea pese a los reclamos del estadounidense.

"No estaba herido", insistió Holyfield, que calificó la decisión de parar la pelea como "algo triste".

"Es lo que es", dijo. "Creo que es una mala decisión".

Holyfield peleaba por primera vez desde que derrotó a Brian Nielsen en 2011 para culminar una gloriosa carrera en los rings.

El estadounidense ganó el oro olímpico en 1984 como peso semipesado y pasó a dominar la división profesional de peso crucero.

Holyfield es sobre todo recordado por su trayectoria como campeón de los pesos pesados, que incluyó dos victorias sobre Mike Tyson, una de ellas la infame "Pelea del mordisco", una victoria sobre George Foreman y otra sobre Riddick Bowe.

Holyfield (44-10 con dos empates y 29 nocauts) aceptó la pelea con Belfort con ocho días de antelación después de que Oscar de la Hoya diera positivo por covid-19.

El ex campeón aseguró que estaba listo, después de haber estado preparando un combate de regreso contra Kevin McBride que no se llevó a cabo. Cuando se le preguntó después de la pelea si seguía interesado en una revancha con Tyson, Holyfield respondió: "Por supuesto".

- El comentarista Trump -

Incluso Donald Trump, que no dejó de alentar a Holyfield en sus comentarios, pareció sorprendido por la actuación del excampeón.

"No, no es el mismo", sentenció. "Desde el principio no era el mismo boxeador. Perdió mucho. No era Evander Holyfield".

El exmandatario fue recibido con entusiasmo por los aficionados del recinto de Florida, al que llegó tras visitar Nueva York en el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El expresidente Donald Trump (centro), juntoa su hijo Donald Trump Jr (izquierda), habla después de la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort. Douglas P. DeFelice GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Trump no es ajeno al mundo del boxeo, ya que ha acogido grandes combates en sus hoteles y casinos, lo que le ha valido un lugar en el Salón de la Fama de ese deporta en Nueva Jersey.

Sus comentarios para la cartelera preparada por Triller -la aplicación de vídeos musicales que está intentando entrar en el boxeo con su plataforma de streaming Triller Fight Club- incluyeron recuerdos de peleas y púgiles del pasado junto con observaciones aleatorias sobre este deporte.

"Es como las elecciones, también puede estar amañado", afirmó Trump sobre algunos resultados cuestionables de peleas que ha visto en el pasado.

En otro de los combates, los gigantes de las artes marciales mixtas Anderson Silva y Tito Ortiz -ambos de 46 años- llevaron sus talentos al ring de boxeo con Silva marcando un brutal nocaut en el primer asalto.

Ortiz pagó el precio de un comienzo agresivo cuando una contra de Silva lo envió a la lona para la cuenta.

"Esta pelea me pareció increíble, aunque fue muy corta", opinó Trump.

© 2021 AFP