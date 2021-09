Los árbitros tienen que dirigir los partidos y no estar pendientes del VAR, asegura jefe arbitral de Conmebol

Anuncios Lee mas

Asunción (AFP)

"Los árbitros tienen que dirigir los partidos y no estar pendientes del VAR", aseguró el presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme, en un conversatorio con periodistas este miércoles en Asunción y sostuvo que el videoarbitraje está para facilitar su trabajo en el campo de juego.

"Los árbitros no pueden estar pendientes del VAR. Tienen que dirigir el partido y nosotros estar vigilantes para que ellos sean libres de hacerlo", expresó Seneme.

"No podemos generar una expectativa de perfección. No existe el error cero. Puede haber fallos tecnológicos y puede haber fallos humanos. Así es la vida. No somos perfectos", subrayó el exárbitro brasileño.

Seneme dio respuesta de esta forma a las críticas de varias asociaciones nacionales y la prensa por gruesos errores que se observaron recientemente en varios partidos de los torneos organizados por la Conmebol -Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América- y la FIFA -eliminatorias mundialistas-.

La introducción del VAR en 2017 en las competencias sudamericanas fue para evitar eventuales errores potenciales, manifestó.

"Si son jugadas grises se debe mantener la decisión (del juez) de cancha", explicó tras remarcar que "es muy grande el impacto del la intervención del VAR en un partido".

Dijo que la consigna es "mínima interferencia, máximo beneficio" para el juego.

"El VAR es el seguro que tiene el árbitro", puntualizó.

Seneme instó a las asociaciones sudamericanas a introducir oficialmente esta tecnología en sus torneos locales, y que ya han adoptado Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile (estos últimos en forma parcial), entre otros.

En plena pandemia "hemos otorgado certificación VAR a árbitros de Paraguay, Chile, Perú y Uruguay", resaltó.

El objetivo es centralizar con el tiempo los partidos con VAR en el Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral (CETA) montado por la Conmebol en su sede permanente de Asunción, dijo Seneme.

La pandemia había dificultado el desplazamiento de los árbitros para las competencias. "Con la centralización se va a facilitar mucho el trabajo. Un árbitro podrá hacer 2 o 3 partidos por semana. Hoy es uno por cada partido", precisó.

