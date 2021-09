Sólo un tercio de los menores acude a clase por la pandemia en América Latina

Anuncios Lee mas

Ciudad de Panamá (AFP)

Dos de cada tres menores siguen sin acudir de manera presencial a clases por la pandemia en América Latina y el Caribe, lo que coloca a estos infantes en riesgo para sufrir violencia o caer en manos de las pandillas, advirtió este jueves Unicef.

"Casi 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas en América Latina y el Caribe", señaló Unicef en un comunicado emitido desde su sede regional de Panamá.

Según esta agencia de ONU, tras un año y medio de pandemia, cerca de 86 millones de menores siguen fuera de las aulas, frente a 47 millones que ya reanudaron el aprendizaje presencial.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los datos más recientes a nivel mundial muestran que las escuelas no están asociadas a un aumento de la transmisión del covid-19.

"Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen Internet, directamente no los han visto", dijo Jean Gough, directora de Unicef para la región.

Gough advirtió que cada día que pasa sin que los niños más pobres y vulnerables vayan a la escuela corren el riesgo de "deserción escolar" y de caer en "la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas".

"La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje", afirmó Gough.

En esta foto tomada el 1 de septiembre de 2021, en la escuela secundaria Manuela Cañizares, en Quito, estudiantes caminan por un pasillo en el regreso a clases presenciales tras 17 meses de cierre por el covid-19 RODRIGO BUENDIA AFP

Según Unicef, durante la pandemia América Latina y el Caribe ha tenido más tiempo de cierre ininterrumpido de escuelas que cualquier otra región del mundo.

En total, se perdió una media de 153 días de clase presencial desde que se inició la pandemia. El cierre generalizado de escuelas ha causado la mayor interrupción del aprendizaje en la historia moderna de la región, agregó Unicef.

"Los riesgos de permanecer fuera de la escuela son demasiado altos, más altos que los riesgos de estar en la escuela. Los niños, niñas y adolescentes de esta región ya han perdido más de un año de escuela. No pueden permitirse perder otro día de aprendizaje presencial", afirmó Gough.

