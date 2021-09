Petrolera estatal mexicana, en riesgo de incrementar su historial de accidentes

Anuncios Lee mas

México (AFP)

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se arriesga a engrosar un largo historial de accidentes ante el afán del gobierno de aumentar su producción en instalaciones envejecidas que sufren de una falta de mantenimiento, advierten especialistas.

El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador está comprometido con "rescatar" a Pemex, a la que considera un "estandarte de soberanía", impulsando su producción de crudo y petrolíferos.

Pero expertos consideran que tal intención y el presupuesto para lograrlo quedan cortos ante el prolongado deterioro de la infraestructura.

Al menos nueve siniestros letales o con impacto en la producción de la empresa se han registrado desde 2010, según un recuento de la AFP.

El más reciente ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando el incendio de una plataforma marina en el Golfo de México provocó cinco muertos.

Aquí una explicación de las causas de estos incidentes y los riesgos a futuro.

- ¿Pueden ocurrir más accidentes? -

Para Raymundo Sánchez, especialista en estrategia y energía y socio de la firma EY-Parthenon, los objetivos de producción del actual gobierno aumentan la probabilidad de nuevas desgracias.

"Hoy están operando las refinerías a lo más que pueden y eso también hace que el estrés operativo los lleve a correr mayores riesgos", explica.

Antes de López Obrador, los gobiernos mexicanos se habían enfocado más en producir petróleo que en refinarlo por ser más rentable la primera actividad.

Por ello, no se invertía en procesar el crudo y las plantas trabajaban a menor capacidad.

La producción mexicana de petróleo también ha declinado, al pasar de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,7 millones actualmente.

- ¿A qué se deben? -

Además de los riesgos inherentes a la industria petrolera, los accidentes responden a falta de mantenimiento e instalaciones envejecidas.

"La tendencia de que no se haya invertido tanto (en ese rubro) se agravó en esta administración", dijo a la AFP Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía.

Los riesgos se suelen minimizar con mantenimiento continuo y capacitación de personal.

Pero los especialistas consideran insuficientes las partidas destinadas por el actual gobierno.

En promedio, el presupuesto para mantenimiento "es casi 40% menor en estos primeros tres años" de López Obrador, frente a los últimos cinco del gobierno anterior (2012-2018), señala Sánchez.

El monto para mantener instalaciones de producción pasó de 16.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares) en 2020 a 10.800 millones de pesos en 2021 (unos 542 millones de dólares).

Sánchez explica que una parte importante de estos trabajos se hacía con compañías especializadas, pero muchas ya no trabajan con Pemex.

"No se les renovaron los contratos o ya no están trabajando para Pemex porque les deben dinero", dice. "Ese mantenimiento lo debería estar ejecutando el personal de Pemex, que no forzosamente tiene esas capacidades".

El director de la compañía, Octavio Romero, sostiene que ningún accidente durante el actual gobierno "está asociado a abandono o descuido por no atenderse situaciones de riesgos no tolerables".

- ¿Cuántos accidentes hubo? -

Entre 2013 y 2021 Pemex tuvo siete accidentes importantes, según un reporte presentado por Romero tras el incendio de agosto último, ocurrido durante trabajos de mantenimiento.

La mitigación y reparación ha demandado unos 1.000 millones de dólares, de acuerdo con el balance.

El pasado 2 de julio otro incendio en una línea submarina en el Golfo de México provocó un "ojo de fuego" en el mar, sin víctimas. El 7 de abril una explosión en una refinería de Minatitlán (Veracruz, este) dejó siete heridos.

El 7 de enero de 2020 se registró otro siniestro en una plataforma cercana a Campeche (este) con tres lesionados.

Antes del gobierno de López Obrador, que arrancó en 2018, hubo otros accidentes.

El 27 de octubre de 2013 se desató un incendio en un pozo en Tabasco (sur), y el 1 de abril de 2015, otro en una plataforma del Golfo de México que dejó siete fallecidos. El 7 de febrero de 2016 hubo una conflagración en la misma zona que mató a tres personas.

- ¿Cuán antiguas son las instalaciones? -

"Ya es infraestructura vieja. La plataforma donde desafortunadamente murieron cinco personas (en agosto) data de 1982", apunta Monroy.

No solo las plataformas tienen varios años de operación. Todas las refinerías fueron construidas durante el siglo pasado. El gobierno desarrolla actualmente una en Dos Bocas, Tabasco.

La refinería más antigua es la de Ciudad Madero (Tamaulipas, noreste), inaugurada en 1914, y las más recientes las de Cadereyta (Nuevo León, norte) y la de Salina Cruz (Oaxaca, sur), que operan desde 1979.

En 2020 Pemex perdió unos 23.000 millones de dólares, aunque en el segundo trimestre de 2021 logró una utilidad de 719 millones de dólares.

