"Lo peor ha quedado atrás", dice Federer sobre su recuperación

Zúrich (Suiza) (AFP)

"Lo peor ha quedado atrás", declaró la leyenda del tenis Roger Federer, que a mediados de agosto declaró que tenía que someterse a una nueva operación en una rodilla y que estaría alejado de las pistas varios meses.

"Lo estoy haciendo bien, la rehabilitación está progresando paso a paso", señaló el suizo, que cumplió 40 años en agosto, en un evento celebrado en Zúrich con su patrocinador Mercedes-Benz.

Federer estuvo de baja un año, en el que se sometió a dos cirugías en su rodilla derecha. Regresó esta temporada, pero solo pudo disputar 13 partidos, el último los cuartos de final de Wimbledon. Luego anunció que necesitaba una tercera operación.

"Lo peor está detrás, estoy deseando que ocurran cosas. Cuando vuelves de una lesión, cada día es un día mejor, es una época excitante", continuó.

Federer, ahora noveno jugador mundial, subrayó que su lesión "no era para nada un problema mental", calificando como "desafío" regresar al circuito profesional.

El tenista añadió que espera entrenar en la pista con la raqueta tan pronto como sea posible, pero añadió que debe tener "un poco de paciencia".

Federer fue el principal propulsor de la Laver Cup, un torneo por equipos que opone a los mejores jugadores europeos contra seis tenistas del resto del mundo. La edición de 2021 se disputará en Boston de viernes a domingo, sin el campeón suizo.

"Me duele. Sabía que en un momento dado no podría participar, pero no pensaba que fuera este año", dijo.

