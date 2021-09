Fury espera a un Wilder "más peligroso que nunca" en cierre de su trilogía

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El boxeador británico Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados, dijo este miércoles que espera enfrentar a la versión más peligrosa del estadounidense Deontay Wilder en el combate de cierre de esta rivalidad.

Fury, el invicto campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), chocará por tercera vez con Wilder en Las Vegas (Nevada) el próximo 9 de octubre.

El británico, de 33 años, volverá a los rings en Las Vegas por primera vez desde que destronó a Wilder, de 35, por nocáut técnico en febrero del año pasado.

Aquel triunfo del británico siguió a una épica pelea entre los mismos púgiles en Los Ángeles (California) en 2018 que terminó en empate, después de que Fury se levantara de la lona tras ser derribado en el 12º asalto.

En lugar de enfrentar de nuevo al estadounidense Fury tenía previsto este año un combate de unificación de cinturones de peso pesado contra su compatriota Anthony Joshua, pero un arbitraje independiente le ordenó conceder a Wilder una revancha.

Este combate debía celebrarse originalmente en julio, pero se pospuso hasta octubre después de que Fury y miembros de su equipo dieran positivo por coronavirus en su campo de entrenamiento.

En una videoconferencia de prensa, Fury (30-0-1, con 21 nocáuts) dijo que la pelea de la próxima semana era "decisiva" para Wilder.

"Lo único que yo no hago es subestimar a nadie", afirmó. "Ya sea el hombre más pequeño o el más gordo de la sala, nunca subestimaré a nadie".

"No se equivoquen, este será el momento decisivo en la vida de Deontay Wilder. Cualquiera puede perder una pelea, cualquiera puede tener una mala noche. Pero esta es su pelea decisiva", señaló.

Mi rival "tiene todo que ganar y nada que perder. Todo el mundo espera que entre ahí y le dé una paliza, y lo haré, pero nunca se puede descartar a Deontay Wilder porque ahora es más peligroso que nunca", remarcó.

- "Herido" por derrota de Joshua -

Ante los medios, Fury dijo también que se sintió "herido" al ver a Joshua perder sus cinturones de peso pesado de la AMB, OMB y FIB en su combate del sábado ante Oleksandr Usyk.

La caída del británico enterró las posibilidades de una pelea de unificación de títulos con Fury.

El autodenominado "Gipsy King" declinó opinar sobre la derrota de Joshua ni sobre una posible pelea con su verdugo ucraniano.

"Usyk hizo su trabajo, y eso es todo lo que sé", dijo Fury. "Ganó su pelea, buena suerte para él".

"No hay mucho que valorar ni expresar. ¿Vi el combate? Sí, lo vi. ¿Me sentí absolutamente herido cuando Usyk ganó? Sí", reconoció. "Esperaba que Joshua pudiera ganar el combate. Pero no pudo y eso no es asunto mío".

El boxeador reconoció que su "única" preocupación es vencer a Deontay Wilder "el peso pesado más peligroso que hay. En mi opinión, Wilder gana a Joshua, a Usyk y a todo el resto de la división cómodamente, pero no puede ganarme a mí", sostuvo Fury.

"Déjenme que pase primero por Wilder y luego, el domingo por la mañana, podremos hablar de contra quién pelearé después. Pero ahora mismo no me importa", afirmó.

© 2021 AFP