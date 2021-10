Piñera rechaza conflicto de interés por venta de minera, divulgado en Papeles de Pandora

Anuncios Lee mas

Santiago (AFP)

El presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó este lunes un conflicto de interés en la venta de la Minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos divulgado en los Papeles de Pandora y cuyo emplazamiento amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

Luego que la investigación periodística Papeles de Pandora lo involucrara en la venta de la minera en 2010 a uno de sus amigos más cercanos, Piñera explicó ante la prensa que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia (2010-2014) puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos.

"La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el 2010, lo cual no me fue informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés, el no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés", dijo Piñera.

Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo personal de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, habla durante una conferencia de prensa un día después de ser mencionado en la investigación Papeles de Pandora, el 4 de octubre de 2021 en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago Javier TORRES AFP

La investigación agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres plazos, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

"Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia", aseveró Piñera.

"Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero", afirmó.

El proyecto, actualmente aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, ubicaría dos minas -de hierro y de cobre- a rajo abierto en el desierto de Atacama (norte) en la región de Coquimbo -a 500 km al norte de Santiago-.

Contempla además la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.

Durante su primera presidencia (2010-1014) Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a la firma franco-belga Suez que iba a instalarse cerca de la reserva nacional.

Pero después de aquella cancelación, Piñera no volvió manifestarse para dar mayor protección a esa zona donde su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, impulsó un proyecto para convertirla en Parque Nacional y evitar así la instalación de cualquier proyecto que amenace la zona.

La oposición en el Congreso analiza la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de Piñera que a su juicio "no tiene fundamento alguno".

