La comisión anticomplotismo de Macron registra su primera brecha en Francia

París

La comisión contra el complotismo, creada por el presidente francés Emmanuel Macron, registró su primera brecha con la renuncia de uno de sus miembros, al considerarse víctima de una "campaña de denigración".

"Me retiro de la comisión", dijo el jueves a la AFP el profesor Guy Vallancien, quien denunció una "vergonzosa y repugnante campaña de denigración" tras su nombramiento en esta instancia de una quincena de miembros.

A finales de septiembre, Macron creó esta comisión de expertos, presidida por el sociólogo Gérald Bronner, que debe exponer para diciembre propuestas para frenar el complotismo y la desinformación en el debate público.

La iniciativa llega meses antes de la elección presidencial de abril, un período propicio para estas prácticas. Macron ya acusó a Rusia de llevar a cabo un intento de desestabilización en la campaña de 2017.

Vallancien aseguró que partió por decisión propia. "Podría haber continuado, pero habría creado conflictos en el seno de la comisión. No es sano. No había una buena solución, pero tomé la que me parecía más libre y honesta", agregó.

La pneumóloga y denunciante Irène Frachon acusó a este reputado urólogo, que trató al expresidente socialista François Miterrand, de haber "negado la gravedad" del caso Mediator, un medicamento que resultó peligroso para la salud.

Su nombre también apareció citado en la revista L'Express en un escándalo sobre la donación de cuerpos a la Universidad Paris-Descartes. "Yo no tengo ninguna responsabilidad" en este caso, dijo afligido Vallancien.

"Abandonar una comisión sobre desinformación porque se es víctima de desinformación es 'fabuloso'", lamento.

Un miembro de esta instancia, que pidió el anonimato, aseguró que la principal preocupación del médico, "atacado con virulencia", es que los expertos "puedan trabajar con tranquilidad".

La comisión debe trabajar sobre ocho temáticas, entre ellas cómo los algoritmos en las redes sociales y grandes plataformas pueden provocar un "sometimiento digital", al darle forma a las conversaciones en la sociedad, dijo Bronner en septiembre.

Los expertos deben abordar también cómo el mercado de la publicidad aprovecha las noticias falsas, así como los medios para desarrollar un espíritu crítico, la libertad de opinión frente a la presión de las plataformas o las injerencias extranjeras.

