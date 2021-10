Favoritas arrancan con fuerza en Indian Wells; argentinos Delbonis y Bagnis fuera

Anuncios Lee mas

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP)

Las tenistas Iga Swiatek, Elina Svitolina y Victoria Azarenka, algunas de las favoritas al torneo de Indian Wells, superaron el viernes con solvencia sus primeros cruces mientras los argentinos Federico Delbonis y Facundo Bagnis cayeron eliminados en la categoría masculina.

La polaca Swiatek, segunda sembrada del torneo, venció a la croata Petra Martic por 6-1 y 6-3 y enfrentará en los octavos de final a la rusa Veronika Kudermétova, número 31 de la WTA.

Swiatek, de 20 años y campeona de Roland Garros en 2020, llegó a Indian Wells (California) como una de las grandes candidatas ante la ausencia de las dos primeras del ranking mundial, la australiana Ashleigh Barty y la bielorrusa Aryna Sabalenka, además de la japonesa Naomi Osaka.

En su turno, Svitolina, cuarta cabeza de serie, batió a la checa Tereza Martincová por 6-2 y 7-5 y jugará el siguiente cruce ante la rumana Sorana Cirstea, número 40 del mundo.

En su turno, la rumana Simona Halep, undécima sembrada y ganadora de dos títulos de Grand Slam, superó a la ucraniana Marta Kostyuk por 7-6 (7/2) y 6-1.

La bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, logró una victoria antes de hora después de que su rival, la polaca Magda Linette, abandonara con 7-5 y 3-0 en el marcador.

Otras dos jugadoras, la suiza Belinda Bencic y la argentina Nadia Podoroska, también renunciaron por lesión a sus cruces de este torneo de categoría WTA 1000.

"Una cosa que he aprendido en los últimos años es a escuchar a mi cuerpo. Desgraciadamente, no me siento al 100% para jugar hoy y he decidido retirarme", dijo en un mensaje Bencic, flamante campeona olímpica en Tokio-2020.

"Sigo evolucionando de las molestias físicas que me están impidiendo competir este año como hubiera querido", dijo de su lado Podoroska. "Llegué a Indian Wells con la ilusión de volver a jugar pero junto con mi equipo decidimos no arriesgar".

- Chileno Tabilo y ecuatoriano Gómez pasan -

En la competencia masculina del torneo, categoría Masters 1000, el chileno Alejandro Tabilo, número 184 del ranking de la ATP, eliminó al estadounidense Denis Kudla, número 95, por 6-1 y 7-6 (7/0).

El español Albert Ramos venció a la joven promesa italiana Lorenzo Musetti por 6-1 y 6-3.

La delegación argentina, en cambio, tuvo peor suerte con las derrotas de Delbonis y Bagnis.

Delbonis, número 44 de la ATP, remontó un set en contra pero acabó cayendo ante el japonés Yoshihito Nishioka, número 75, por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/2).

Bagnis perdió ante el ecuatoriano Emilio Gómez por 6-3 y 6-1 mientras el colombiano Daniel Galán fue apeado por el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (7/4) y 6-3.

- Resultados provisionales del viernes en el torneo de Indian Wells:

Hombres - primera ronda

Alejandro Tabilo (CHI) derrotó a Denis Kudla (USA) 6-1, 7-6 (7/0)

Yoshihito Nishioka (JPN) a Federico Delbonis (ARG) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2)

Kevin Anderson (RSA) a Jordan Thompson (AUS) 7-5, 6-2

Jenson Brooksby (USA) a Cem Ilkel (TUR) 7-6 (7/5), 6-4

Albert Ramos (ESP) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-3

Emil Ruusuvuori (FIN) a Dominik Koepfer (GER) 6-7 (3/7), 6-2, 6-0

Emilio Gómez (ECU) a Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-1

Ernesto Escobedo (USA) a Holger Rune (DEN) 6-4, 6-1

Jan-Lennard Struff (GER) a Daniel Galán (COL) 7-6 (7/4), 6-3

Mujeres - Segunda ronda

Victoria Azarenka (BLR/N.27) derrotó a Magda Linette (POL) 7-5, 3-0 y abandono

Simona Halep (RUM/N.11) a Marta Kostyuk (UKR) 7-6 (7/2), 6-1

Jasmine Paolini (ITA) a Elise Mertens (BEL/N.14) 3-6, 6-4, 6-4

Sorana Cirstea (RUM/N.32) a Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.4) a Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-5

Shelby Rogers (USA) a Kristína Kucová (SVK) 6-2, 6-2

Irina Begu (RUM) a Jil Teichmann (SUI/N.31) 7-5, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.9) a Madison Keys (USA) 6-3, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT/N.24) a Su-Wei Hsieh (TWN) 6-3, 6-0

Veronika Kudermetova (RUS/N.25) a Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.2) a Petra Martic (CRO) 6-1, 6-3

© 2021 AFP