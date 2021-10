'Pole' para Bottas en Turquía por delante de Verstappen, Hamilton 11º

Anuncios Lee mas

Estambul (AFP)

Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá desde la 'pole position' del Gran Premio de Turquía el domingo por delante de Max Verstappen (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula 1, mientras que el actual líder, Lewis Hamilton (Mercedes), será 11º en la parrilla.

En la clasificación de este sábado, Hamilton marcó el mejor tiempo, logrando incluso el récord del circuito de Istanbul Park en una pista mojada. Pero el británico tiene una sanción de diez puestos en la parrilla por un cambio de motor el viernes que supera el límite autorizado por temporada.

En estos momentos, solo dos puntos separan al británico Hamilton del neerlandés Verstappen antes de la 16ª carrera de las 22 de la temporada y su duelo acaparará todos los focos, a pesar de que Bottas tiene una buena oportunidad de conquistar el 10º Gran Premio de su carrera.

"Todavía no he ganado este año así que es una enorme motivación", declaró el finlandés, que dejará Mercedes a final de curso para unirse a Alfa Romeo y por ello dispondrá de muchas menos opciones de victoria.

Gran Premio de Turquía Matthias BOLLMEYER AFP

Para las estadísticas, Bottas firmó su 18ª 'pole position', aunque no fuera el más rápido este sábado. Un punto del reglamento que sorprendió a los propios pilotos en rueda de prensa.

- Estrategia "super ofensiva" de Hamilton -

"¿Tengo la 'pole' de todas formas, no? No... Maldita sea", reaccionó Hamilton, mientras su compañero reconocía que "no es justo".

"No lo sé, conseguí la 'pole'... No creo que la penalización deba tener ningún efecto sobre eso, pero me da un poco igual para ser sinceros", precisó Hamilton, que ya suma 101 'poles'.

El domingo, Hamilton podrá contar de todos modos con Bottas para que una vez más desempeñe su papel de compañero modélico siendo la primera línea de defensa frente a Verstappen y privándole de valiosos puntos en la lucha por el campeonato.

El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, participa de la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Turquía en Estambul el 9 de octubre de 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

Especialmente porque "salir segundo no es una buena posición, ya que en el trazado interior no hay adherencia" al lanzarse a la primera curva, lamentó el neerlandés.

Aunque aplaudió las "buenas mejoras" con respecto a los reglajes de su monoplaza después de las dificultades del viernes, Verstappen no piensa que pueda batir a Mercedes el domingo: "Vamos a intentar seguirlos".

Intentar seguir a Bottas... con un ojo en el retrovisor. Porque Hamilton, que parte desde el mejor puesto posible a pesar de su sanción y teniendo en cuenta su ritmo, puede recuperar terreno y luchar por su 101ª victoria.

"Es el objetivo", admitió, señalando que la estrategia será "super ofensiva".

Hace dos semanas en Rusia el neerlandés firmó una remontada todavía más importante: saliendo desde el último puesto por una sanción parecida, Verstappen terminó 2º por detrás de su rival.

Y el año pasado aquí mismo en Turquía, en un fin de semana igual de lluvioso, Hamilton solo pudo salir 6º antes de imponerse y llevarse su 7º título mundial, igualando el récord de Michael Schumacher.

Según las condiciones (pese a que la lluvia es poco probable) y los errores, podría haber 'outsiders' que también luchen por el triunfo, como ya ha ocurrido algunas veces estos últimos meses. En la segunda línea estarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

El veterano español Fernando Alonso (Alpine) saldrá 5º y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) 6º.

