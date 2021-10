Millonarios y famosos se convierten en turistas del espacio

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El veterano actor de 90 años William Shatner -- Capitán Kirk de "Star Trek" -- se va a convertir en la más reciente celebridad en viajar este miércoles al espacio. Otros millonarios y famosos ya lo han hecho, o aspiran a ser próximos turistas del espacio.

- Llévame arriba, Bezos -

Un cohete Blue Origin, de Jeff Bezos, convertirá al canadiense Shatner en la persona de más edad en volar al espacio, superando a la mujer piloto, Wally Funk, de 82 años, que ya lo hizo en julio también a bordo de un cohete del fundador de Amazon.

Shatner experimentara la ausencia de gravedad, durante algunos minutos, a una altura de 100 kms de la Tierra, antes de retornar a ésta en el cohete reutilizable.

Bezos y su hermano Mark habían viajado también en la misión de julio del Blue Origin.

- Rusia primero -

La semana pasada la actriz Yulia Peresild despegó hacia la Estación espacial internacional con un director de cine para tratar de ganar por poco a Estados Unidos en la realización de la primera película filmada en órbita.

Quieren superar a la estrella de "Misión Imposible", Tom Cruise, que anunció el año pasado su propio proyecto de película con la NASA y con el grupo SpaceX de Elon Musk.

- Viaje de tres días -

SpaceX puso en órbita el mes pasado al multimillonario estadounidense Jared Isaacman y a tres de sus invitados, durante tres días. Era la primera vez que la empresa de Musk enviaba al espacio a no profesionales.

- Vacaciones en la Estación espacial -

Axiom Space enviará a tres empresarios durante diez días a la Estación espacial internacional, en enero. Será el primero de los tres viajes a bordo de este tipo previstos en los cohetes de SpaceX. Musk también prepara el año próximo un viaje orbital, organizado por Space Adventures, para cuatro clientes que pagarán la travesía.

- Fly me to the Moon -

El millonario japonés Yusaku Maezawa prevé hacer un viaje en torno a la luna, posiblemente en 2023, a bordo de otro cohete SpaceX, en una misión denominada dearMoon.

Espera llevar consigo a ocho personas, en esta primera misión lunar civil, y ya ha invitado al director de "La La Land" y "First Man", Damien Chazelle.

Chazelle ha dicho que antes debe preguntarle a su mujer.

- "Percance" de Virgin -

Richard Branson, de Virgin Galactic, participó en julio en un vuelo de prueba hacia el límite del espacio, a bordo de un cohete de la compañía que fundó.

Pero la nave ha quedado en tierra desde entonces debido a un "percance", aunque espera retomar sus vuelos desde el año próximo.

© 2021 AFP