Cervezas y hamburguesas "sin crueldad animal" en el Oktoberfest vegano de California

Los Angeles (AFP)

Salchichas, hamburguesas y cerveza: nada le faltó al tradicional Oktoberfest vegano que reunió a más de dos mil personas en California este sábado después de un año de ausencia por la pandemia.

"Estamos súper emocionados. Todo aquí está alineado con nuestros principios", dijo Yvette Baker que acudió a la masiva fiesta con su novio César Camacho. Ambos vestían las típicas ropas de esta fiesta de origen alemán que tradicionalmente gira en torno a las cervezas y a una dieta animal.

"El 'Oktoberfest vegano' es súper importante. Toda la comida, todos los tragos son absolutamente veganos [sin productos de origen animal]", agregó Baker quien adhirió a este estilo de vida hace seis años.

El evento se celebró en Los Ángeles, en un enorme centro de espectáculos al aire libre. Con el termómetro rayando los 30ºC, las cervezas -veganas- estaban a la orden del día.

Según Baker en California "es muy fácil ser vegano" pero la Oktoberfest es imperdible porque no todos los lugares pueden garantizar tragos 100% veganos.

"La mayoría de las cervezas son veganas, pero no todas. Depende de si usan un agente clareador que es extraído de la vejiga del pescado", explicó Jude Mull mientras esperaba su orden en un carrito de comida que ofrecía sandwiches de pollo hechos con hongos, entre otras opciones.

Además de las hamburguesas y las salchichas, los visitantes pudieron degustar helados, pretzels y tacos, entre otros. Además de las cervezas, otros puestos ofrecían vinos y jugos.

"Tenemos cervezas, pretzels, salchichas veganas, tenemos todas las mismas cosas que el regular Oktoberfest, pero sin crueldad animal", dijo David Burke, de 40 años, quien organizó el primero de estos eventos en 2014.

Burke cuenta que muchos asistentes le agradecen por la iniciativa.

Barbara Bock, de 38 años, es uno de ellos. Vegana hace casi una década, nunca habría ido a un Oktoberfest, a no ser por la opción sin proteína animal.

"Soy muy agradecida por esto. Es agradable poder ir a eventos en los que sabes que puedes elegir libremente, sin preocupaciones", dijo Bock, que combinó su atuendo alemán con una sombrilla para protegerse del sol.

Personas disfrazadas prueban comida vegana y cervezas en el festival de la cerveza Vegan Oktoberfest en Los Ángeles, el 16 de octubre de 2021 DAVID MCNEW AFP

Pero para Burke, son los no veganos quienes más le emocionan. "Me anima mucho más cuando alguien que no es vegetariano o vegano viene al evento y me dice que esta comida vegana es asombrosa, o que la pasaron mejor que en el verdadero Oktoberfest".

