Incendio controlado en la mayor refinería de petróleo de Kuwait

La mayor refinería de petróleo de Kuwait, Mina al Ahmadi, ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la capital, en una imagen del 21 de noviembre de 2014 A fire broke out on October 18, 2021 in Al-Ahmadi refinery, with no interruptions to site operations or petrol exports. The fire was reported at the site of Mina al-Ahmadi, located on the Gulf coast just opposite Iran, according to an AFP photojournalist.

- AFP/Archivos