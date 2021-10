Norrie reina en Indian Wells y alarga las alegrías del tenis británico

Anuncios Lee mas

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP)

Con una espectacular remontada, Cameron Norrie derrotó el domingo al georgiano Nikoloz Basilashvili y se convirtió en el primer británico en alzar el Masters-1000 de Indian Wells.

Su gesta es la segunda gran alegría del tenis de Reino Unido en este cierre de temporada, después de la sorprendente victoria de Emma Raducanu en el pasado Abierto de Estados Unidos a sus 18 años.

Este domingo, Norrie, número 26 de la ATP, doblegó a Basilashvili (36) por 3-6, 6-4 y 6-1 en una hora y 49 minutos de juego.

Norrie brindó a su país un título que no pudieron conseguir antes Andy Murray (finalista en 2009), Tim Henman (2004 y 2002) y Greg Rusedski (1998).

El británico es también el primer campeón en la desértica Indian Wells (Indian Wells) desde 2010 que no integra el top-25 de la ATP.

Nacido en Sudáfrica y criado en Nueva Zelanda, Norrie está viviendo un tardío despertar a los triunfos a sus 26 años.

Entrenado por el argentino Facundo Lugones, esta temporada ganó su primer trofeo en Los Cabos (México) y clasificó para seis finales, cifra solo igualada por el número uno mundial, Novak Djokovic.

"Mi progresión ha sido bastante constante. No muy rápida pero siempre logrando pequeñas mejoras en mi juego, siendo mejor cada año sin grandes saltos", describió Norrie, quien entrará ahora por primera vez entre los 20 mejores del ranking mundial.

- "Una gran oportunidad" -

Este domingo Norrie, verdugo en cuartos del argentino Diego Schwartzman, se rehízo de un primer set perdido frente a Basilashvili, primer finalista georgiano de un Masters-1000.

El londinense había tomado el control inicial de la final, adelantándose 3-1 en el primer set, hasta que Basilashvili comenzó a imponer su feroz potencia de golpeo.

Nikoloz Basilashvili (izquierda) felicita a Cameron Norrie por su triunfo en la final de Indian Wells. CLIVE BRUNSKILL GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

El georgiano, quien dio la sorpresa en cuartos de final al eliminar al número tres mundial, Stefanos Tsitsipas, le dio la vuelta al marcador para llevarse el primer set en apenas 30 minutos.

Norrie, sin embargo, no se dejó intimidar y comenzó a explotar las carencias del tenis de Basilashvili, especialmente su primer servicio, que tuvo una pobre efectividad del 56%.

El británico quebró en el arranque del segundo set y llevó la final a la manga decisiva, en la que Basilashvili bajó pronto los brazos facilitando el triunfo de Norrie.

"Estaba un poco tenso. Tuve algunos problemas físicos en el tercer set", justificó Basilashvili. "Ya lo sufría un poco en partidos anteriores pero en el tercer set fue más severo. No quiero decir qué es, pero no me sentía bien".

"Cameron lo merece (el triunfo), fue muy duro mentalmente y no supe cómo batirle en el segundo set", reconoció el georgiano, de 29 años y cinco trofeos de ATP en su vitrina.

Norrie conquistó de esta forma una atípica edición de Indian Wells en la que, por primera vez en la historia de un Masters-1000, ninguno de los cuatro semifinalistas pertenecía al top-25 de la ATP.

Cancelado en 2020 y reprogramado del pasado marzo a octubre por el coronavirus, Indian Wells sufrió las renuncias de figuras como Novak Djokovic y la inesperadas caídas antes de semifinales de los tres grandes favoritos: Daniil Medvedev (número 2 mundial), Stefanos Tsitsipas (3º) y Alexander Zverev (4º).

"Es bastante milagroso que todos los favoritos perdieran. Cuando vi las semifinales pensé que era una gran oportunidad", reconoció Norrie.

Su compatriota Raducanu, en cambio, no pudo mantener el impulso de su asombrosa victoria de septiembre en el Abierto de Estados Unidos y cayó en su estreno en Indian Wells ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

