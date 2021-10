Juez vuelve a citar a expresidente argentino Macri por espionaje

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

Macri, que debía presentarse este miércoles ante el juez Martín Bava, desistió de hacerlo al pedir la recusación del magistrado por supuesto "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" y la suspensión de la indagatoria.

Pero el magistrado rechazó la recusación al considerar "manifiestamente improcedentes" los argumentos invocados por el exmandatario y sostuvo que sus medidas responden "a un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba".

"No me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal", dijo Bava en su escrito y agregó que no tiene "amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes".

Tras el escrito, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, aseguró que su cliente acudirá finalmente a la indagatoria.

El entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, asiste a la 55ª cumbre del Mercosur en Bento Goncalves, Rio Grande do Sul, Brasil, el 5 de diciembre de 2019 CARL DE SOUZA AFP

"Vamos a estar ahí, por supuesto. Se va a celebrar la audiencia de indagatoria a Mauricio Macri el 28 de octubre", señaló el letrado al canal de noticias LN+.

El juez ya había citado a Macri el pasado 7 de octubre, pero éste se excusó por encontrarse en Estados Unidos desde donde luego viajó a Catar. En ese momento el magistrado le concedió una prórroga hasta este miércoles.

El exmandatario será indagado por el presunto espionaje a familiares de 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, fallecidos en su hundimiento en 2017. La nave fue hallada a unos 900 metros de profundidad, luego de un año de búsqueda con apoyo de marinas de otras naciones.

Los familiares afirman que durante ese tiempo fueron objeto de seguimientos y de escuchas ilegales.

"Yo entiendo que (Macri) necesitaba manipularnos. Nos han mentido desde el primer día cuando desapareció el submarino y nos dijeron que solo era un problema de comunicación y después nos enteramos del incendio. Hicieron lo posible para que nunca encontráramos el submarino y en el medio nos espiaron", dijo a radio Del Plata Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y querellante en la causa.

La querella que representa a los familiares solicitó al juez "la detención inmediata" Macri, a quien acusó de incurrir en "una conducta dilatoria".

El exmandatario argentino (2015-2019) rechazó todos los cargos, denunciando "una imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

En su citación, el juez Bava sostuvo que se investiga la participación de Macri y otros imputados en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

En la causa, que se tramita en el juzgado con sede en Dolores, 200 km al sur de Buenos Aires, están procesados los entonces jefes de los servicios de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio de Macri respaldó en un comunicado al exgobernante al considerar que "la conducta del juez Bava es abuso de poder en plena campaña electoral" hacia los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Otras denuncias de espionaje

El submarino ARA San Juan era un TR-1700 de fabricación alemana, con 66 metros de eslora, que sirvió desde 1985 hasta sufrir una aparente explosión interna por fallas técnicas después de perderse de los radares cuando patrullaba aguas argentinas.

El gobierno de Macri ya ha sido denunciado por espionaje a dirigentes políticos opositores y de su propia fuerza, así como a dirigentes sociales y periodistas.

El exmandatario fue procesado en 2010 por escuchas ilegales a un familiar suyo y a opositores cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), causa en la que fue sobreseído poco después de asumir la presidencia en 2015.

