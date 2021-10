Cuatro muertos deja alud en el volcán nevado Chimborazo, el más alto de Ecuador

Personal militar se prepara para iniciar una operación de rescate después de un deslizamiento de nieve en el volcán Chimborazo, el 24 de octubre de 2021 An avalanche registered earlier today in the snow-capped Chimborazo volcano, in central Andean region, fell on a group of mountaineers leaving at least four dead and one injured, the ECU911 reported.

Handout ECU911/AFP