Cubano Soler, otro latino MVP de la Serie Mundial de béisbol

Si el año pasado el cubano Randy Arozarena fue una sensación en los playoffs y estuvo a punto de lograrlo, este año su compatriota Jorge Soler le puso la guinda al pastel al ser elegido el MVP de la Serie Mundial de béisbol.

Los Bravos vencieron la noche del martes 7x0 a los favoritos Astros y se consagraron campeones de la Serie Mundial (4-2) contra todo pronóstico, y la actuación de Soler volvió a ser estelar.

Con jonrones de Soler, Freddie Freeman y Dansby Swanson, los Bravos se llevaron el titulo.

Este fue el primer trofeo de los Bravos desde 1995, cuando despacharon en ese nivel a los Indios de Cleveland.También fue el cuarto trofeo de la franquicia en una Serie Mundial que se completan con los títulos los logrados en 1957 cuando tenían su base en Milwaukee y en 1914 cuando Boston era su casa.

Soler se convirtió en el segundo cubano en ser elegido MVP del estelar evento. El otro cubano fue Liván Hernández en 1997 con los entonces Marlins de la Florida.

"Muy emocionado y feliz en ser el segundo cubano MVP en la Serie Mundial", señaló después del juego Soler, quien despachó tres bambinazos con seis impulsadas, dos de los cuadrangulares para darle el triunfo al equipo.

"Muy orgulloso de todo el conjunto, en la forma que jugamos. Cuando llegué aquí en cambio en julio junto con otros jugadores empezamos a ganar y nos dimos cuenta de que podíamos ser campeones", agregó.

Con los tres bambinazos en el ´Clásico de Otoño´ Soler empató con sus compatriota Arozarena, Yasiel Puig, Yuli Gurriel, José Canseco y Tany Pérez (Salón Fama).

Récord y MVP

Soler ya había escrito su nombre con letras doradas en el libro de récord, al despachar en el primer partido de la Serie, que ganaron los Bravos 6x2, su primer bambinazo.

No fue un jonrón cualquiera ya que se trató del primer cuadrangular en la primera visita al plato de una Serie Mundial.

En cuatro ocasiones anteriores, un bateador había volado la cerca en la primera visita al plato de su equipo, pero lo hicieron cerrando el inning.

Los otros que han dado jonrón siendo primeros bateadores de su equipo en una Serie Mundial, pero en el cierre de la primera entrada, son Chris Taylor (2017, Dodgers vs. Astros), el venezolano Alcides Escobar (2015, Reales vs. Mets), Dustin Pedroia (2007, Medias Rojas vs. Rockies) y Don Buford (1969, Orioles vs. Mets).

El segundo cuadrangular del cubano también fue para ganar el partido.

El último tablazo en el partido definitivo de la serie fue un cañonazo que no solo se llevó la cerca sino que se voló también las gradas del jardín izquierdo en un descomunal batazo, uno de los más grandes conectados en el Minute Maid Park de Houston.

Empató así con Hank Aaron (1957), Lonnie Smith (1991) y Ryan Klesko (1995) como los peloteros de los Bravos con tres cuadrangulares en una sola Serie Mundial.

El anillo de esta Serie Mundial es el segundo del cubano, ya que guarda el ganado en la Serie Mundial del 2016 con los Cachorros de Chicago, que vencieron a los Indios de Cleveland.

Soler fue también el octavo latinoamericano elegido MVP de la Serie Mundial desde 1997 a la fecha.

Además de Soler y Liván en 1997 con los Marlins, también se han llevado el galardón el panameño Mariano Rivera (Yankees-1999), el dominicano Manny Ramírez (Boston-2004), el colombiano Edgar Rentería (Gigantes-2010), el venezolano Pablo Sandoval (Gigantes-2012), el quisqueyano David Ortiz (Boston-2013) y el venezolano Salvador Pérez (Reales-2015). También se podría sumar al cubano-boricua Mike Lowell (Boston-2007).

