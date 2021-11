El noruego Hovland revalida el título en el PGA Mayakoba; mexicano Ortiz segundo

Playa del Carmen (México) (AFP) – El golfista noruego Viktor Hovland se impuso el domingo por segundo año consecutivo en el torneo PGA Mayakoba Championship de Playa del Carmen (México), con cuatro golpes de ventaja sobre el mexicano Carlos Ortiz.

Anuncios Lee mas

Hovland, de 24 años, firmó una ronda final de 67 golpes, cuatro bajo par, en el campo El Camaleón para un acumulado de 261 (-23), récord del torneo.

"He jugado bastante buen golf durante toda la semana. Hoy no estuve a mi mejor nivel pero aún así me gustaría jugar el putt como lo he hecho hoy más a menudo", dijo Hovland, que el sábado logró su mejor ronda como profesional con 62 golpes.

Es el tercer título del circuito PGA estadounidense para Hovland, después que en 2020 conquistara el torneo de Mayakoba y el Puerto Rico Open.

El golfista de Oslo, número 17 del ranking PGA, concluyó a cuatro golpes de distancia de Ortiz a pesar de que el ídolo de la afición local pisó el acelerador con cinco birdies en los últimos siete hoyos para una ronda final de 66 golpes.

Ortiz, que finalizó con un acumulado de 265 golpes, soñaba con alzar en su país su segundo trofeo de PGA.

El jugador de Guadalajara (oeste), número 78 del ranking mundial, brindó en 2020 a México su primer título de PGA en 42 años, el Vivint Houston Open.

El tercer lugar lo ocupó el estadounidense Justin Thomas, a cinco golpes de Hovland, y el cuarto su compatriota Scottie Scheffler, a seis.

El chileno Joaquín Niemann compartió la quinta plaza con el estadounidense Matthew Wolff, ambos con 268 golpes, mientras el mexicano Abraham Ancer y el español Sergio García acabaron en el grupo en la séptima plaza con 269.

Los tres primeros del ranking mundial, el español Jon Rahm y los estadounidenses Collin Morikawa y Dustin Johnson, no compitieron en este torneo.

- Resultados finales del torneo PGA PGA Mayakoba Championship, jugado en cancha de par-71:

261 - Viktor Hovland (NOR) 67-65-62-67

265 - Carlos Ortiz (MEX) 67-65-67-66

266 - Justin Thomas (USA) 68-65-64-69

267 - Scottie Scheffler (USA) 67-64-70-66

268 - Matthew Wolff (USA) 61-68-74-65, Joaquín Niemann (CHI) 69-66-67-66

269 - Danny Lee (NZL) 68-69-68-64, Abraham Ancer (MEX) 68-68-68-65, Andrew Landry (USA) 66-68-67-68, Sergio García (ESP) 64-69-67-69

270 - Maverick McNealy (USA) 68-69-69-64, Seamus Power (IRL) 68-67-67-68, Brendon Todd (USA) 67-69-66-68, Talor Gooch (USA) 64-69-63-74

© 2021 AFP