Autoridades sanitarias de México garantizan abasto de medicinas tras reclamo del presidente

México (AFP) – El abasto de medicinas en México está garantizado hasta el primer semestre de 2022, informó este viernes la secretaría de Salud, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a autoridades sanitarias resolver persistentes problemas de escasez.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informaron en un comunicado que se "continúa la entrega de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2021 y que está garantizado el abasto para el primer semestre de 2022".

Desde enero de este año "se mantiene un abasto sostenido de medicamentos en las entidades del país. Al 5 de noviembre se han entregado 221 millones 387 mil piezas a los operadores logísticos para su distribución final", se añadió.

Las autoridades sanitarias están además finalizando una estrategia y un plan de acción para lanzar "próximamente" una licitación pública internacional que incluirá las compras para el segundo semestre de 2022.

En el concurso se espera la participación de asociaciones de la industria farmacéutica y embajadas de Alemania, Colombia, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Japón, apuntó el comunicado.

El miércoles pasado López Obrador demandó a las autoridades de salud mexicanas poner fin a los problemas de desabastecimiento de medicamentos, que han provocado numerosas protestas.

"Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto, esto es para Juan Ferrer (director del Insabi), esto es para el doctor (Jorge) Alcocer (secretario de Salud). Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo", arremetió el mandatario.

"No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en todo el mundo, ya no hay excusas", insistió.

El desabastecimiento ha afectado a pacientes de diversas enfermedades, desde mentales hasta inmunodeficiencias.

El martes pasado, padres de familia de niños con cáncer cerraron la circulación en una avenida por la que se accede a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), y advirtieron que cada martes harán bloqueos hasta que se garantice la provisión oportuna de medicinas.

