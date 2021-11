"Soy un demócrata" que respeta la "voluntad popular": candidato en Chile pro Pinochet

Santiago (AFP) – El candidato más conservador entre los siete aspirantes a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, dijo este viernes ser un demócrata que respetará a la Convencion Constituyente y renegó del mote de "ultraderecha" pese reivindicar a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Kast, abogado de ascendencia alemana de 55 años, afirmó que pese a haber hecho campaña en contra de una nueva Constitución, respetará siempre "la voluntad popular". "Soy una persona demócrata" ante todo, dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros antes de la elección presidencial del 21 de noviembre.

"La relación con la convención constituyente tiene que ser democrática y respetando todos los marcos legales que los chilenos dieron, aquí se hizo un plebiscito, se hizo una elección, se eligieron a los constituyentes y ellos merecen todo el respeto para poder ejercer bien sus funciones", afirmó.

Al mismo tiempo dijo que espera que Chile "cierre ese capítulo" para recuperar "certezas jurídicas" como país, que se han perdido tras la crisis social desde octubre 2019.

El candidato a la presidencia de Chile por el partido Republicano, José Antonio Kast, llega al encuentro con la prensa en Santiago, el 12 de noviembre de 2021 Martin BERNETTI AFP

El candidato que en 2017 dijo que si Pinochet viviera votaría por él, renegó de la etiqueta de ultra o extremaderecha.

"Sentido común"

En temas sociales Kast defiende "por convicciones" religiosas su postura contra el aborto, contra el matrimonio y adopción entre homosexuales, y anuncia iniciativas que significarían un retroceso en equidad de género, como es su plan de cerrar el Ministerio de la Mujer.

"¿Por qué creen que alguien que ustedes califican de extrema derecha hoy día va punteando en las encuestas?, ¿todos los chilenos que votan por mí son de extrema derecha? Eso no es verdad", dijo.

El candidato a la presidencia de Chile por el partido Republicano, José Antonio Kast, habla con la prensa en Santiago, el 12 de noviembre de 2021 Martin BERNETTI AFP

"Yo no me siento de ultra derecha. No lo soy", enfatizó al aseverar que sus propuestas de campaña en migración, medio ambiente, o economía, "son de sentido común".

"Soy el candidato del sentido común", recalcó el político cercano al partido español VOX.

Desde finales de septiembre, coincidiendo con la crisis migratoria en el norte de Chile por la llegada irregular de migrantes mayoritariamente de Venezuela, Kast empezó a subir en las encuestas hasta ubicarse entre el primer y segundo puesto de intención de voto, peleado con el izquierdista Gabriel Boric.

"Dictaduras"

Kast también explicó porqué no llama dictadura a la de Pinochet y sí define los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela como "dictaduras".

"Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental", dijo Kast.

Desde su punto de vista, la Constitución que en 1980 se promulgó durante el régimen de Pinochet "contenía toda la transición a la democracia" y el gobierno militar entregó el poder tras un plebiscito. "Díganme ustedes ¿qué dictadura ha hecho eso?".

