Lula dice estar "motivado" para ser nuevamente candidato presidencial en Brasil

Bruselas (AFP) – El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo este lunes en Bruselas que está "preparado" y "motivado" para ser nuevamente aspirante presidencial en 2022 para sustituir a Jair Bolsonaro, a quien definió como "una mala copia de [Donald] Trump".

Anuncios Lee mas

"Estoy preparado, motivado y con salud" para esa posibilidad, dijo Lula en una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo.

El exmandatario dijo que su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), "tendrá, sí, un candidato a presidente de la República", y reiteró que deberá decidir si se lanza o no al ruedo en febrero o marzo del próximo año.

Hasta ese momento, apuntó, el PT deberá decidir quién será su candidato, y también definirá su eventual política de alianzas para las elecciones presidenciales.

Lula, de 76 años, no ahorró críticas al actual presidente brasileño.

"Es una mala copia de Trump, aunque si fuese una buena copia eso ya sería malo. Bolsonaro no piensa, no tiene ideas. No entiende absolutamente de nada, a no ser decir tonterías, divulgar noticias falsas y destruir lo que nosotros construimos", dijo.

En su opinión, Bolsonaro "representa una pieza importante de la extrema derecha fascista, nazi". "Brasil no merecía pasar por lo que está pasando", añadió.

En su conferencia de prensa, Lula se emocionó al recordar "la solidaridad permanente" que recibió de parte del Parlamento Europeo durante el período en que estuvo detenido, por un proceso de corrupción que acabó siendo anulado por múltiples irregularidades.

Lula, quien fue presidente en dos ocasiones entre 2003 y 2010, aparece como amplio favorito en todos los escenarios para las retornar al Palacio do Planalto, la sede del gobierno brasileño.

También participó de un debate organizado por el bloque de los socialdemócratas en el Parlamento.

© 2021 AFP