Muguruza vence a Kontaveit y se enfrentará a Badosa en semifinales del WTA Finals

Guadalajara (México) (AFP) – La española Garbiñe Muguruza avanzó a semifinales del WTA Finals al vencer a la estonia Anett Kontaveit y eliminó a la checa Karolina Pliskova, que derrotó a su compatriota Barbora Krejcikova, el domingo en el cierre del Grupo Teotihuacán en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan.

En el primer partido de la tercera jornada de este grupo, Karolina Pliskova, tercera en la siembra, vino de atrás para vencer a Barbora Krejcikova en tres sets, con parciales de 0-6, 6-4 y 6-4 en dos horas con siete minutos.

El primer set resultó muy desigual y se resolvió en 26 minutos a favor de Krejcikova, que se vio dominante con sus tiros de derecha y un saque bien gobernado. Pliskova parecía fuera del partido, sin ritmo ni combatividad, con la postura abatida y cometiendo muchos errores.

Pliskova regresó para la segunda manga con mejores ánimos. Cuando estaba abajo 4-2 conservó su saque en un juego de más de 10 minutos y se acercó 4-3, para después emparejar 4-4 luego de tres dobles faltas de Krejcikova.

El segundo set duró 55 minutos y Pliskova lo ganó aumentando la efectividad de su primer saque; Krejcikova, errática y fatigada, no pudo asegurar el triunfo en sets corridos y perdió la leve esperanza que tenía de llegar a semifinales.

El partido se completó con un tercer set muy parejo. Con la pizarra 4-4, Pliskova supo sostener su servicio en un juego que duró más de ocho minutos y luego aprovechó un triple 'match point' para ganar la manga 6-4 y el partido tras dos horas con siete minutos.

"Fue un primer set horrible, una combinación de que yo no estaba jugando muy bien y ella lo hizo increíble, en realidad, yo no tuve muchas oportunidades de volver de alguna manera, pero estoy orgullosa de haber podido reiniciar y empezar desde cero y encontrar un poco mi juego, aunque no fue genial, y al final conseguir la victoria", resumió Pliskova quien incrementó su dominio de por vida sobre Krejcikova con tres victorias sin derrota.

Con el triunfo, Pliskova acarició la posibilidad de meterse a semifinales, que se esfumó horas después con la victoria de Muguruza sobre Kontaveit, quien llegó a este juego ya clasificada.

Karolina Pliskova se dispone a golpear una bola durante su partido del torneo WTA Finals contra Barbora Krejcikova, disputado el 14 de noviembre de 2021 en Zapopan (México) Ulises Ruiz AFP

Muguruza derribó a Kontaveit

En el último partido del grupo, Garbiñe Muguruza, sexta en la siembra, se impuso a Anett Kontaveit, octava preclasificada, en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-4 en una hora con 27 minutos.

Con un inicio con tiros precisos de derecha y potencia demoledora, Muguruza le quebró el saque en la primera oportunidad a Kontaveit y refrendó para ponerse en una cómoda ventaja de 2-0.

La estonia estuvo cerca de sufrir otro rompimiento, pero levantó un triple 'break point' y aunque amenazó con recuperar el quiebre, la española mantuvo la consistencia y sacó para llevarse el primer set en 37 minutos.

En el inicio de la segunda manga, Muguruza volvió a quebrar en la primera oportunidad y se puso en ventaja 2-0 al refrendar con un saque as; en este juego, Kontaveit -dominante en sus dos primeros partidos- comenzó a sacar la frustración golpeando la raqueta contra la pista.

La estonia no tiró el partido y estuvo a punto de recuperar el rompimiento, pero Muguruza aseguró la victoria con su potencia y con siete saques as que soltó en momentos decisivos a lo largo del partido.

Después de este partido, el historial entre ambas tenistas quedó en tres victorias para la española y dos para la estonia.

Anett Kontaveit, tras perder el primer set contra Garbiñe Muguruza en el partido del torneo WTA Finals disputado el 14 de noviembre de 2021 en Zapopan (México) Ulises Ruiz AFP

"La situación era complicada, porque sabía que tenía que ganar para clasificarme y porque me enfrentaba a una jugadora que llevaba 28 victorias seguidas, pero salí a la pista a por todas", dijo Muguruza tras asegurar el pase a las semifinales en las que enfrentará a su compatriota Paula Badosa.

"Va a ser un partido interesante, nunca hemos jugado antes, sabemos que estamos haciendo historia", dijo Muguruza. "Tendremos una representación española en la final y eso es lo bueno".

Reacciones ante el caso Peng Shuai

En el transcurso de la jornada, la española Murguruza y la checa Krejcikova fueron consultadas sobre las acusaciones de abuso sexual que hizo la tenista china Peng Shuai y respecto a la investigación "justa y transparente" que pidió la WTA.

"La verdad es que he leído la noticia y lo primero es que espero que esté bien, también he leído las declaraciones de nuestro presidente Steve Simon y me han parecido excelentes, y apoyo lo que ha dicho", dijo Muguruza.

Por su lado, Krejcikova apuntó que "realmente no sé mucho al respecto, por otro lado, he estado muy ocupada jugando. Realmente no puedo decir nada al respecto. Lo siento, no sé cómo responder a esto".

--Resultados del domingo en la tercera jornada del Grupo Teotihuacán:

Karolina Pliskova (CZE/N.3) venció a Barbora Krejcikova (CZE/N.2) 0-6, 6-4, 6-4

Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) Anett Kontaveit (EST/N.8)

Clasificación del Grupo Teotihuacán: G P Sets Juegos

1. Anett Kontaveit (EST/N.8) 2 1 +2 +9 clasificada

2. Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) 2 1 +2 +2 clasificada

3. Karolina Pliskova (CZE/N.3) 2 1 0 -7

4. Barbora Krejcikova (CZE/N.2) 0 3 -4 -4

