Nadador paralímpico francés completa travesía de 122 km en lago Titicaca

Puno (Perú) (AFP) – El nadador francés paralímpico Théo Curin, de 21 años, llegó el sábado a las islas de los Uros, en Perú, tras nadar 122 kilómetros a lo largo del lago Titicaca a 3.800 metros de altitud desde Bolivia, constató la AFP.

Curin, a quien le fueron amputadas las extremidades a los seis años por una meningitis fulminante, completó en 10 días el desafío de atravesar a nado las heladas aguas del lago navegable más alto del mundo junto a otros dos deportistas franceses.

Curin fue recibido en Apu Inti (Dios Sol) una de las islas flotantes de los Uros por autoridades locales quien le regalaron un típico "chullo" (gorro andino).

El trío dio la primer brazada el 10 de noviembre en la playa del pueblo boliviano de Copacabana teniendo como meta las Islas Uros de la bahía de Puno, en Perú .

El nadador originario del este de Francia obtuvo el cuarto puesto en 200 metros libres en los Juegos Paralímpicos de Rio-2016 y es doble vicecampeón del mundo.

Los compañeros de Curin son la exnadadora olímpica Malia Metella, de 39 años y retirada de las piscinas desde hace 11, y Matthieu Witvoet, de 27 años, quien se define como un "ecoaventurero".

Los deportistas se alternaron en turnos arrastrando un bote construido a partir de desechos con el objetivo de enviar un mensaje sobre el cuidado al medioambiente.

Durante el viaje filtraron agua dulce del lago para beber y guardaron su comida en bolsas reutilizables para no generar desechos contaminantes.

El nadador francés renunció a los Juegos Paralímpicos de Tokio, desmotivado por el aplazamiento y las clasificaciones de los deportes para discapacitados, para realizar un hecho inédito: cruzar a nado los 122 km del lago Titicaca con dos compañeros.

"Tengo ganas de pasarlo bien. Hace siete años que entreno todos los días, dos veces al día. Nunca he ganado, no tengo la sensación de haber logrado algo. No podría hacer medalla en los Juegos por las desigualdades en mi clasificación", explicó Curin a la AFP en octubre cuando decidió afrontar este reto.

El tetraamputado, una de las estrellas de la miniserie de televisión francesa 'Vestiaires', decidió olvidarse de la cita de Tokio -aunque no de París 2024- hace unos meses.

