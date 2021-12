Los chinos encuentran maneras de saltarse la censura en el caso Peng Shuai

Pekín (AFP) – Expresiones codificadas, referencias a las "sandías" o a una cierta 'PS': el caso de la supuesta desaparición de la tenista Peng Shuai ha sido censurado en China, pero algunos internautas dan muestras de ingenio para burlar la censura de las redes sociales.

En un mensaje publicado en línea a comienzos de noviembre, la campeona habló de su complicada relación con el exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli y denunció una relación sexual con él que ella había tenido que aceptar "forzada".

El texto se mantuvo publicado apenas unos minutos en la cuenta oficial de la jugadora de 35 años en la red social china Weibo, antes de ser borrado por los censores.

Después, el asunto ha sido completamente ignorado por los medios chinos y los censores redoblan sus esfuerzos para borrar cualquier alusión al escándalo en las redes sociales.

La mayoría de los chinos no están al corriente del caso, también porque la mayoría de los sitios de los medios internacionales están bloqueados en China.

Pese a todo, la información circula vía mensajes privados y el boca-oreja.

Para burlar la censura, los internautas comenzaron a usa las iniciales 'PS' para referirse a la exnúmero 1 mundial de dobles. Un subterfugio que la censura descubrió rápidamente.

De ahí la aparición de una palabra-clave: "#Peng Yuyan es súper guapo", una referencia a Peng Yuyan, un actor taiwanés popular en China.

"Guapo" se dice "shuai" en mandarín, por lo que el 'hashtag' se refiere a Peng y Shuai, el nombre de la tenista.

Otros usuarios de Weibo entraron en la página consagrada al tenis para hablar de una "gran sandía" que había copado portadas. En chino, la expresión "comer sandía" significa un interés por las noticias sensacionalistas.

"Incluso cuando duermo, me levanto para comer sandía", escribía un usuario de Weibo en un mensaje que después fue borrado. No citaba a Zhang Gaoli, pero sí hablaba de una "persona sensible políticamente".

En a cuenta Weibo de la WTA, la organizadora del circuito femenino de tenis, algunos muestran su "apoyo" a la instancia después que decidiese anular todos sus torneo en China, sin mencionar explícitamente a Peng Shuai.

Los internautas se refugian a veces en los lugares más recónditos de la red, como un comentario sobre el caso en la web de crítica cinematográfica Douban, concretamente en a que hace referencia a una película surcoreana titulada 'El primer Ministro y yo'...

Ninguna de estas argucias ha sobrevivido mucho tiempo a la censura.

