Variante ómicron del cornavirus se propaga generando temor y nuevas medidas

Washington (AFP) – La variante ómicron del coronavirus se propaga generando temor y una avalancha de medidas en un mundo cansado por dos años de una pandemia que deja más de 5,2 millones de muertos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene hasta ahora constancia de ningún deceso por esta nueva cepa.

"No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", dijo Christian Lindmeier, de la OMS, en Ginebra, aunque advirtió "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos".

La OMS considera "elevada" la probabilidad de que ómicron se extienda por todo el mundo, aunque hay muchas incógnitas sobre su peligrosidad y transmisibilidad.

Desde que Sudáfrica informó de su aparición la semana pasada, más de dos docenas de países de los cinco continentes detectaron casos, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones locales.

Estados Unidos confirmó el jueves 10 contagios por ómicron: cinco en el estado de Nueva York, uno en California, uno en Minnesota y uno en Hawai.

La persona infectada en Minnesota había viajado a Nueva York y el paciente de Hawái no estaba vacunado pero no había viajado, lo que demuestra que la variante empezó a transmitirse localmente.

Australia, por su parte, anunció el viernes la detección en Sydney de la variante ómicron en tres estudiantes, a pesar de la prohibición de entrada de extranjeros a su territorio y las restricciones a los vuelos desde el sur de África.

En Oslo, más de la mitad de los cerca de 100 asistentes a una fiesta resultaron positivos al coronavirus, pese a que estaban vacunados, y al menos 17 de ellos son sospechosos de contagio con la variante ómicron, informó la alcaldía, aclarando que el número podría aumentar a medida que avancen las pruebas de secuenciación.

Nuevas medidas

La agencia de salud europea advirtió que la variante, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, será dominante "en los próximos meses" en la Unión Europea, mientras que la Organización Panamericana de Salud alertó de que "pronto" estará en circulación por todas las Américas.

Alemania reforzó medidas ante su peor ola del coronavirus, pues "la situación es muy, pero muy complicada", dijo el futuro canciller, Olaf Scholz, tras una reunión con la líder del gobierno saliente, Angela Merkel, y los dirigentes de las 16 regiones del país.

Decidieron impedir el acceso al tercio de alemanes no vacunados a comercios no esenciales, restaurantes o lugares culturales y de ocio, en tanto estudian un proyecto de obligación vacunatoria, medida que se aplicará en la vecina Austria y que está en la mesa de numerosos gobiernos, como Sudáfrica o la misma Unión Europea.

De momento, Brasil es el único país latinoamericano con presencia de la nueva variante, que ha provocado la cancelación de las celebraciones de año nuevo en Sao Paulo y amenaza el carnaval.

También se apalzaron las negociaciones previstas en enero en Ginebra de la convención de la ONU sobre la biodiversidad (COP15) debido a la "incertidumbre" por ómicron.

En Washington, el presidente Joe Biden anunció una campaña de invierno para contener al covid-19, sin medidas drásticas, con limitaciones a los viajes y un aumento de la vacunación, pues menos del 60% de la población está inoculada.

Desde principios de la próxima semana, además de estar vacunados, los viajeros que ingresen al país deberán presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida, indicó la Casa Blanca.

Propagación exponencial

Sudáfrica dio cuenta de una propagación "exponencial" del virus y la nueva variante ya es dominante en el país. Las autoridades informaron de un pico de contagios en niños, peo aún no se sabe si está vinculado a la ómicron.

Según un estudio de científicos sudafricanos, el riesgo de volver a contraer covid-19 es tres veces mayor con la variante ómicron que con las variantes beta y delta.

Esto se suma a temores de una mayor resistencia de la variante ómicron a las vacunas existentes, mientras los laboratorios se aprestan a desarrollar versiones específicas de sus fármacos.

El FMI, en tanto, instó el jueves a las economías del G20 a ampliar su iniciativa de alivio de la deuda, al advertir que muchos países podrían sufrir un "colapso económico" podrían enfrentar presiones financieras y recortes de gastos justo cuando se extiende la variante ómicron y se espera un aumento de las tasas de interés.

