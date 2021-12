La situación económica y la incertidumbre política inquietan a los peruanos

Lima (AFP) – Los peruanos, muy golpeados por la pandemia de coronavirus y las dificultades económicas, ahora enfrentan también los efectos de la incertidumbre política, en momentos en que el Congreso se apresta a decidir este martes si acepta poner en debate una moción de destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo.

Anuncios Lee mas

Mary Sifuentes, una administrativa de 26 años, aseguró a la AFP que se siente "afectada al momento por ejemplo de comprar electrodomésticos, porque los precios están caros y quizá es por la coyuntura actual de la pandemia".

"Pero también es por el mal manejo de la economía, del trato a los empresarios, no se está fomentando inversión", opinó.

Perú acumula a la fecha dos millones de contagios y 200.000 muertos por coronavirus.

Por su parte, Carlos Mendoza, economista de 58 años, indicó que el Legislativo y el Ejecutivo "no están cumpliendo su rol, (hay) mucha ineficiencia, el tipo de cambio sube, hay inflación. Esto repercute en la población".

Para Rosa Valera, comerciante de 44 años, la mala situación económica "inicialmente ha sido [por] la pandemia, pero creo que ahora sí es responsabilidad del presidente, ya tiene varios meses y todavía no nos ha podido ofrecer un Gabinete [ministerial] estable que dé soluciones a los problemas económicos que venimos arrastrando" los pobladores.

Al cierre de semana el dólar alcanzaba el precio récord de 4,1 soles por billete verde.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro (d), saluda al presidente peruano, Pedro Castillo (izq.), a su llegada al Palacio de Gobierno para una visita oficial de dos días a Lima, el 1 de diciembre de 2021. Cris BOURONCLE AFP

También César Fernando Gutiérrez Vargas, de 46 años, atribuyó la responsabilidad al "presidente y [a] la mala toma de decisiones", aunque reconoce que "también afectó muchísimo el tema de la pandemia".

"No solamente yo me quedé sin trabajo, un montón de gente perdió el trabajo, y las decisiones políticas deben de estar acertadas, si no vamos a ir de mal en peor", aseguró.

El presidente Castillo, un maestro rural de 52 años, lleva 120 días de mandato acosado por la oposición y por pugnas en el oficialismo y denuncias de supuesta corrupción, lo que ha gatillado la salida de una docena de ministros en ese breve lapso.

La moción de destitución en su contra recuerda a las que condujeron a la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.

El estudiante Jair Mendoza, de 19 años, considera que "toda inestabilidad en el Gobierno de alguna forma nos afecta y más ahora con esta vacancia. ¡Cuántos presidentes hemos tenido en estos últimos tiempos! ¿Bastantes o no? Y ahora con esto peor, se va transmitiendo a los demás, las empresas, los trabajos, los precios".

Simpatizantes del presidente peruano Pedro Castillo, en una manifestación a su favor frente al edificio del Congreso en Lima, contra la votación de los legisladores para discutir una solicitud para el juicio político presidencial, el 25 de noviembre de 2021. Gian Masko AFP

Aunque la economía peruana viene recuperándose tras el azote de la pandemia en 2020, la inflación acumulada a noviembre escaló hasta 5,60%, casi el doble del techo del rango meta anual -entre 1 y 3%- del Banco Central y se prevé una caída de la inversión privada.

El propio ministro de Finanzas, Pedro Francke, reconoció que "la incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones y cuando se presenta una moción de vacancia genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional [...]. Es negativo para el país".

© 2021 AFP