Murió Lucía Hiriart, viuda del exdictador de Chile Augusto Pinochet

santiago (Chile) (AFP) – Lucía Hiriart, viuda del exdictador chileno Augusto Pinochet, murió la tarde de este jueves a los 98 años en la residencia donde vivía en compañía de todos sus hijos y nietos, confirmó su familia.

En una breve declaración a la prensa, su hijo menor Marco Antonio Pinochet, informó que: "Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, Lucía Hiriart de Pinochet", el exdictador que gobernó Chile con mano de hierro entre 1973 y 1990, dejando un saldo de más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Lucía Hiriart murió "hoy, acompañada por todos sus hijos y nietos. Se durmió en la paz del señor, agregó la declaración, leída ante un grupo de periodistas que aguardaban en las afueras del departamento donde residía y murió.

Su hijo confirmó también que "sus funerales se realizarán privadamente".

Festejos populares

Inmediatamente después de conocerse en los medios la muerte, automovilistas comenzaron a tocar las bocinas de sus vehículos, como forma de celebración de un acontecimiento que se esperaba desde hace años.

Centenares de personas se reunieron en la céntrica plaza Italia de Santiago, celebrando también la muerte de la viuda del exdictador.

En Twitter existe la cuenta parodia llamada "¿Se murió la vieja?", con 54.000 seguidores y que reportaba diariamente sobre la condición Lucía Hiriart, hoy sólo publicó un "Sí", que fue compartido por más de 23.000 usuarios.

Mujer fuerte del régimen

Considerada la mujer fuerte del régimen militar, Hiriart Rodríguez tuvo varias idas y venidas al hospital Militar de Santiago en estos últimos meses. El 10 de diciembre pasado, cuando se cumplieron 15 años del fallecimiento de su marido, cumplió 98 años, de acuerdo a la partida de nacimiento a la que tuvo acceso la AFP.

En la biografía escrita por la periodista Alejandra Matus, asegura que Hiriart fue inscrita en el registro civil un año después de su nacimiento, por lo tanto, de acuerdo a su versión, tendría en realidad 99 años.

Pinochet, que falleció a los 91 años de un infarto, alcanzó a esquivar la mano de la justicia, que lo perseguía por las violaciones a los derechos humanos atribuidas a su régimen y la malversación de caudales públicos tras descubrirse una decena de cuentas bancarias inscritas bajo seudónimos en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos.

"Creo que la partida de la señora Lucía marca un hito en el cierre final de una época con más luces que sombras. Una etapa de la historia que debe dejar lecciones para futuras generaciones", dijo el senador derechista Iván Moreira, en un vídeo enviado a la AFP, muy allegado a la familia.

La muerte ocurre a tres días del balotaje presidencial en que se miden el izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast, quien reivindica la dictadura de Pinochet.

"Lucía Hiriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia", dijo Gabriel Boric, en un mensaje de Twitter, que luego repitió en su masivo acto de cierre de campaña.

Kast por su parte afirmó: "La gente va a tratar de llevar esto a un hecho de campaña. Más que darle la condolencia a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto", afirmando que no tiene pensado ir al funeral porque no conocía a la familia.

