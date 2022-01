El New York Times compra el sitio de información deportiva The Athletic

En esta fototomada el 06 de septiembre de 2018 se ve la fachada del edificio de The New York Times en Nueva York ANGELA WEISS AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – The New York Times adquirirá el sitio de información deportiva The Athletic, anunciaron las compañías el jueves, en la maniobra más reciente del periódico estadounidense en búsqueda de diversificación.