Texto integral del comunicado de Djokovic sobre sus errores

Melbourne (AFP) – Novak Djokovic admitió errores el miércoles en la tramitación de los papeles de viaje hacia Australia y en su comportamiento tras dar positivo en un test de coronavirus.

A continuación el comunicado completo del tenista, publicado en redes sociales:

COMUNICADO DE NOVAK DJOKOVIC

12 de enero de 2022

Quiero abordar la continua desinformación sobre mis actividades y mi asistencia a eventos en diciembre antes de mi resultado positivo de covid en un test PCR.

Esto es desinformación que necesita ser corregida, particularmente en el interés de aliviar la inquietud de la población sobre mi presencia en Australia, y para aclarar cuestiones que son muy dolorosas y preocupantes para mi familia.

Quiero subrayar que he intentado arduamente asegurar la seguridad de todos y el cumplimiento de mis obligaciones en materia de tests.

Acudí a un partido de baloncesto en Belgrado el 14 de diciembre después del cual se notificó que un cierto número de personas había dado positivo por covid-19.

Pese a no mostrar síntomas de covid, me realicé un test rápido de antígenos el 16 de diciembre que fue negativo y, para más precaución, también me sometí a un test PCR oficial y certificado ese mismo día.

El día siguiente acudí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a niños y me hice un test rápido de antígenos antes de asistir, y dio negativo.

Estaba asintomático y me sentía bien, y no recibí la notificación del resultado positivo del test PCR hasta después de ese evento.

El día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de hace tiempo para una entrevista para L'Equipe y una sesión de fotos. Cancelé todos los otros eventos excepto la entrevista para L'Equipe.

Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedar mal con el periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo cuando me tomaron la fotografía.

Aunque fui a casa después de la entrevista para aislarme durante el periodo requerido, al reflexionar, esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso.

Sobre la cuestión de mi declaración de viaje, esta fue presentada por mi equipo de apoyo en mi nombre --como dije a los funcionarios de migración a mi llegada-- y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mis viajes previos antes de venir a Australia. Esto fue un error humano y ciertamente no deliberado. Vivimos tiempos difíciles con una pandemia mundial y a veces ocurren estos errores. Hoy, mi equipo ha aportado información adicional al gobierno australiano para aclarar esta cuestión.

Si bien creía importante abordar y clarificar la desinformación, no haré más comentarios por respeto al gobierno australiano y sus autoridades y al proceso en curso.

Es siempre un honor y un privilegio jugar el Open de Australia. El Open de Australia es muy querido por los jugadores, los seguidores y la comunidad, no solo en Victoria y en Australia, pero en todo el planeta, y solo quiero tener la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo y jugar frente a una de las mejores aficiones del mundo.

