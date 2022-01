Lillard (Blazers) se perderá al menos seis semanas en la NBA tras cirugía

Los Angeles (AFP) – El estelar escolta Damian Lillard, de los Portland Trail Blazers, se perderá al menos las próximas seis semanas de la temporada regular de la NBA tras someterse este jueves a una cirugía abdominal, anunció este jueves el club.

La operación se realizó en Filadelfia para reparar lo que el equipo llamó en un comunicado "una lesión central que causa dolor abdominal crónico".

Lillard, quien jugó por última vez en una derrota como visitante el 31 de diciembre ante Los Angeles Lakers, será reevaluado en seis semanas.

En 29 partidos esta temporada, todos como titular, Lillard ha promediado 24,0 puntos (14º en la NBA); 4,1 rebotes y 7,3 asistencias por partido.

La lesión había estado molestando al seis veces All-Star de la NBA de 31 años desde que ayudó a Estados Unidos a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto pasado.

"En los Juegos Olímpicos fue tan malo como lo ha sido y yo pensaba: 'Hombre, esto es un problema real'", dijo Lillard en una publicación en el sitio web de los Blazers.

"Me tomó como 30 días (de descanso) en los que no hice nada y me sentí mucho mejor al llegar al campamento (entrenamiento). No me había causado ningún problema porque venía de un descanso muy largo", agregó.

Pero "comencé a sentirlo de nuevo y "pensé que ayudaría un período de tiempo ( de descanso) más largo. Pero no fue así".

Lillard se ha perdido 11 juegos esta temporada para los Trail Blazers, que ocupan el décimo lugar en la Conferencia Oeste con balance de 16-24.

El estelar jugador regresaría lo antes posible después de la pausa del Juego de Estrellas de la NBA el próximo mes en Cleveland, lo que serían seis semanas antes de la conclusión de la temporada regular.

