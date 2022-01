Muguruza y Schwartzman caen en Australia, que espera el Medvedev-Kyorgios

Melbourne (AFP) – La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza y el argentino Diego Schwartzman decepcionaron el jueves al caer en la segunda ronda del Abierto de Australia, que cuenta con un apasionante duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el local Nick Kyorgios.

Anuncios Lee mas

A la espera del duelo entre el favorito del cuadro masculino y el controvertido australiano, la pista Rod Laver empezó la jornada con la sorprendente eliminación de la número tres del mundo, Muguruza, frente a la experimentada francesa Alizé Cornet (6-3, 6-3).

Después de deslumbrar con su victoria en las WTA Finals de la temporada anterior, Muguruza acudía a Australia con el objetivo de llevarse su tercer Grand Slam después de Roland Garros y Melbourne, pero cayó prematuramente en menos de una hora y media.

La hispanovenezolana sufrió con su servicio, apenas pudo plantar cara en el resto ante Cornet, número 61 del mundo que cumple 32 años el sábado, y ofreció una actuación muy imprecisa con hasta 33 errores no forzadas.

"Es un día duro", reconoció Muguruza. "Mi servicio no estaba, mis tiros tampoco, tácticamente creo que no estaba tomando las decisiones correctas (...) Y también creo que mi juego agresivo no era tan agresivo hoy", lamentó.

Desde el principio Muguruza remó a contracorriente. Cedió su primer servicio, dando una ventaja de 2-0 a Cornet que después llegaría a disponer de tres pelotas de ruptura para ponerse 4-0.

Garbiñe consiguió salvar esa situación, pero acabó cediendo en 47 minutos el primer set ante la francesa.

El segundo set empezó más parejo hasta que Cornet consiguió tomar ventaja en el quinto juego y acelerar hacia la victoria. Señal del desconcierto de la española, la francesa la dejó en blanco al resto en el último juego.

"He sentido que estaba en una burbuja. Siempre tienes que jugar un super buen partido para ganar a Garbiñe, es tan luchadora. Incluso al final, estaba un set y una ruptura por encima, pero sabía que no dejaría escapar un solo punto", afirmó Cornet, que se definió como "un poco dinosaurio".

De hecho, pese a no haber pasado nunca de la cuarta ronda de un Grand Slam, es la jugadora en activo con más apariciones consecutivas (60) en los cuatro grandes, la tercera mejor marca de la historia.

Muguruza no fue la única favorita del cuadro femenino en caer. La estonia Anett Kontaveit, sexta cabeza de serie, se vio sorprendida por la adolescente danesa Clara Tauson, que en su debut en las rondas finales de Melbourne Park le endosó un contundente 6-2, 6-4.

Adiós a Schwartzman

En el cuadro masculino, la decepción fue el argentino Diego Schwartzman, que se vio superado por un desconocido tenista local, Christopher O'Connell, número 175 del mundo, que contó con el apoyo de la grada.

Afectado en el primer partido de fuertes dolencias físicas, el argentino, número 13 del mundo, cayó por 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 en poco más de tres horas ante O'Connell, que nunca había avanzado a tercera ronda de un Grand Slam.

Schwartzman empezó bien el partido, rompiendo temprano el servicio de su rival y llegando a restar para llevarse el primer set (5-3). Sin embargo, el jugador local remontó y terminó llevándose el partido en poco más de tres horas.

Argentino Diego Schwartzman retorna una bola en duelo que terminó en manos del australiano Christopher O'Connell. El albiceleste se despidió del Australian Open con la derrota sufrida en Melbourne el 20 de enero de 2022. Aaron FRANCIS AFP

En el torneo masculino, el día viene marcado por el enfrentamiento entre Medvedev, finalista del año pasado y favorito tras la deportación de Novak Djokovic, ante el controvertido jugador australiano Kyorgios que cerrará la jornada en la pista Rod Laver.

Además también jugarán el griego Stefanos Tsitsipas (N.4 del mundo) contra el argentino Sebastián Báez y el británico Andy Murray contra el japonés Taro Daniel.

© 2022 AFP