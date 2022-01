Ander Mirambell y Queralt Castellet, abanderados de España en Pekín-2022

Madrid (AFP) – El piloto de skeleton Ander Mirambell y la snowboarder Queralt Castellet serán los abanderados de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín,, informó este martes el Comité Olímpico Español (COE).

Mirambell y Castellet "serán los encargados de portar la bandera de España y liderar a la delegación nacional en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos", que se celebran del 4 al 20 de febrero, informó el COE.

Castellet, que afronta su quintos juegos olímpicos, repetirá como abanderada, tras haber abierto el desfile de los deportistas españoles en Vancouver 2010.

Mirambell, por su parte, afronta sus cuartos Juegos Olímpicos, donde competirá en skeleton, una modalidad de la que fue pionero en España.

"Es un orgullo liderar a una delegación con catorce deportistas que son auténticos héroes", afirmó Mirambell, citado en el comunicado del COE.

"Me hace mucha ilusión porque no me lo esperaba y menos después de haber sido abanderada en Vancouver. Es una sorpresa increíble. Es un honor llevar la bandera junto a Ander y estoy deseando estar allí", afirmó, por su parte, Castellet.

La snowboarder es una de las principales bazas españolas de cara las medallas tras ganar el bronce en la prueba de halfpipe de los Campeonatos del Mundo de Aspen (EEUU) el pasado año.

